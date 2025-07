Au moment d’écrire ces lignes, la garantie que Ram offre sur le groupe motopropulseur de ses camionnettes est de 5 ans ou 100 000 km. La compagnie frappe un grand coup en annonçant que cette protection va passer à 10 ans ou 160 000 km avec les modèles 2026.

Il est important de noter que l’annonce nous vient du côté des États-Unis. Il serait étonnant que la même couverture ne soit pas offerte au Canada, mais il faudra voir.

Le pourquoi du changement

La raison évoquée par la compagnie est bien simple ; les gens financent l’achat de leurs modèles sur une période plus longue que cinq ans, ce qui fait qu’ils se retrouvent avec des paiements alors que leur véhicule est moins protégé.

Selon Tim Kuniskis, le chef de la direction de Ram, 85 % des acheteurs de camionnettes Ram financent aujourd’hui leur véhicule sur une période d’au moins sept ans.

Ce dernier avait ceci d’intéressant à ajouter concernant les consommateurs : « Ils gardent le véhicule pendant 12 ans et le financent pendant 7 ans. Savez-vous ce qui n’a pas changé ? Personne n’a modifié la garantie. Les consommateurs investissent de plus en plus d’argent dans votre marque, mais vous n’investissez pas plus d’argent pour les protéger. »

Le prolongement de la couverture touche aussi les fourgons Ram.

Du côté des rivaux que sont Ford et General Motors, on retrouve également des protections de 5 ans ou 100 000 km pour le groupe motopropulseur.

Ram précise que la garantie couvre le moteur, la transmission, la boîte de transfert, les arbres de transmission, les différentiels et les essieux.

La garantie s’applique au propriétaire initial du véhicule. Elle couvre les achats au détail et les locations aux particuliers et aux entreprises, mais exclut les commandes pour les parcs.

Une garantie en phase avec les besoins de consommateurs

Une autre déclaration de Tim Kuniskis sur le comportement des consommateurs s’est avérée intéressante. En substance, en se basant sur les données à sa disposition, il indique que si les gens financent un véhicule plus longtemps que la garantie et qu’ils vivent une défaillance entre la fin de la garantie et la fin de leurs paiements, ils ne reviendront jamais à la marque. Que ce soit la faute du fabricant ou non, ça devient imprégné dans leur tête et ils vont aller magasiner ailleurs.