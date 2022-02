La semaine dernière, nous vous rapportions une nouvelle concernant l’enregistrement du nom Ram Revolution par Stellantis, auprès des autorités. Ça semblait être un indice intéressant sur le nom que pourrait emprunter la première camionnette électrique du groupe, attendue pour 2024.

L’appellation servirait plutôt à autre chose, en fait, soit à un programme invitant les amateurs à y aller de suggestions concernant le modèle électrique à venir. En fait, Ram veut savoir ce que vous aimeriez retrouver sur le véhicule comme fonctionnalités. Pour l’instant, elle nomme son produit le « 1500 Battery Electric Vehicle ».

La division de camions de Stellantis lance également le Ram Real Talk Tour. Ici, elle souhaite entretenir des échanges, tout au long de l’année, avec des consommateurs lors de divers événements afin de mieux comprendre ce que ces derniers espèrent de leurs camionnettes et de leurs fourgons.

Ram compte bien sûr proposer un modèle puissant, performant et capable d’accomplir les tâches usuelles attendues de ce type de véhicule. Le futur Ram 1500 électrique va reposer sur la plateforme STLA et devrait proposer des batteries dont la capacité variera entre 101 et 118 kWh. La compagnie parle même d’une autonomie maximale oscillant autour de 800 kilomètres. Ram affirme qu’elle va aller plus loin que la concurrence, même surprendre les consommateurs avec un produit qui va leur en donner plus que ce qu’ils attendent.

Photo : Ram Ram Revolution, img. 2

Avec un segment qui s’annonce solide avec les Ford F-150 Lightning, GMC Hummer et Sierra EV, le Chevrolet Silverado EV, le Rivian R1T, le Lordstown Endurance et d’autres qui sont attendus sur le marché, Ram n’a pas droit à l’erreur.

D’où l’importance d’une approche comme Ram Revolution. « Notre nouvelle campagne Ram Revolution va nous permettre de nous engager d’une manière proche et personnelle auprès des consommateurs afin que nous puissions recueillir des commentaires significatifs, comprendre leurs désirs et leurs besoins et répondre à leurs préoccupations. Cela va nous permettre d’offrir la meilleure camionnette électrique sur le marché avec le Ram 1500 BEV. »

Le groupe Stellantis va consentir plus de 30 milliards d’investissements envers l’électrification d’ici 2025. Ram promet que l’ensemble de ses produits seront totalement ou partiellement électrifiés en 2030.