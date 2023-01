• Ram a dévoilé le 1500 Revolution BEV, sa camionnette électrique, sous forme de concept au CES de Las Vegas.

• La compagnie promet un modèle qui sera le meneur de sa catégorie en matière d’autonomie, de capacité de charge, de capacité de remorquage, ainsi que de temps de recharge.

• Avec une borne de 350 kW, il sera possible de récupérer 160 km en 10 minutes.

Sous le coup de 17 h aujourd’hui (heure de l’Est), Ram a enfin dévoilé sa camionnette électrique. Le modèle est donc montré une première fois, mais sous forme de concept seulement.

N’empêche, ça donne une idée de la direction que compte prendre l’entreprise avec son produit. Malheureusement, les détails techniques ont été très peu nombreux lors de ce dévoilement, si bien qu’il faudra attendre la présentation de la version de production au cours des prochains mois pour savoir à quoi on aura réellement droit.

Ram est le dernier des constructeurs de camionnettes pleine grandeur américaines à dévoiler sa solution électrique. Cela devrait lui donner un avantage, car elle connaît les objectifs qu’elle a à atteindre pour devancer ses rivaux. Ainsi, la firme promet que son modèle sera le champion de sa catégorie en matière d’autonomie, de capacité de remorquage, de charge utile, ainsi que de temps de recharge.

La compagnie promet aussi une foule d’innovation avec ce modèle, des éléments qui vont également faire leurs débuts sur les modèles réguliers, au moment opportun. Cela dit, Ram sera tout électrique dans un avenir rapproché.

Parce que le modèle est un concept, il serait futile de s’étendre sur toutes les nouveautés qu’il met de l’avant, car on ne sait pas ce qui va se retrouver sur la version de production, celle qui nous intéresse. Néanmoins, prenons le temps d’examiner certaines des caractéristiques introduites par cette étude.

L’éclairage est plutôt spectaculaire, notamment avec ce logo Ram éclairé et animé. Les feux font aussi voir une séquence. Il faudra voir si ce genre d’éléments se rend au modèle de production. Idem pour les portières à grande ouverture qui nous permettent de remarquer l’absence d’un pilier B. Un accent a été mis sur l’habitacle et l’espace de vie en raison de la nouvelle plateforme du véhicule. Ce sont quatre pouces qui ont été ajoutés en longueur, ce qui est substantiel comme changement.

D’ailleurs, Ram annonce une troisième rangée munie de sièges en strapontin, une première. L’espace de vie va aussi offrir quantité de fonctionnalités visant à simplifier l’existence aux travailleurs, comme l’aménagement d’une surface de travail en ajustant la console centrale. Le cocon est également doté de matériaux durables, ce qui devient la norme avec l’électrification.

À l’extérieur, quelques touches intéressantes sont à souligner. Mentionnons la présence d’un coffre à l’avant, ainsi que d’espaces de rangement plus grand aux panneaux d’ailes arrière, ce que l’on connaît comme la RamBox. Le concept est aussi équipé d’une plaque de protection à l’avant, ainsi que de crochets de remorquage qui pivotent pour redonner à la carrosserie une surface plane lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les poignées de porte sont aussi à niveau avec la carrosserie, le tout pour des gains aérodynamiques, nul doute.

On note aussi que le marchepied, la marche arrière, et la trappe pour la recharge sont à déploiement électrique. Parlant de la recharge, voilà une des seules informations partagées par Ram. Grâce à son architecture à 800 volts, le modèle peut récupérer 100 miles (160 kilomètres) en 10 minutes, à condition d’être branché sur une borne dont la capacité est de 350 kW.

On sait que deux moteurs électriques seront au moins présents pour offrir la motricité aux quatre roues. Celles situées à l’arrière sont directionnelles (angle de 15 degrés) sur le concept et pourraient très bien l’être avec le modèle de production.

Une suspension pneumatique, une carrosserie sur cadre, un hayon multifonction, des roues de 24 pouces ceinturées de pneus de 35 pouces, voilà quelques autres des caractéristiques du modèle présenté au CES.

Évidemment, le dévoilement qui va nous interpeller, c’est celui de la version de production un peu plus tard cette année. Nous verrons bien à ce moment ce qui aura été conservé avec le modèle qui doit atteindre nos routes pour 2024.

« Le Ram 1500 Revolution BEV Concept est notre signal le plus clair à ce jour que nous sommes sur le précipice de quelque chose d’extraordinaire chez Ram et indique directement où nous allons dans notre voyage électrifié. Chez Ram, nous avons redéfini ce que les pickup peuvent être et nous le ferons encore en dépassant ce que les concurrents offrent en proposant les meilleurs pick-up électriques du marché. »

- Mike Koval Jr, PDG de la marque Ram