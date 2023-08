Dans l’univers du VUS de luxe, chaque constructeur tente par tous les moyens de damner le pion à ses rivaux en offrant le nec plus ultra, les caractéristiques qui manquent aux autres afin que son produit se démarque de la masse.

Avec son Range Rover, Land Rover a déjà mis la barre très haute avec la génération actuelle qui a vu sa fourchette de prix prendre un important tournant vers le nord ; certaines versions se vendent 250 000 $ chez nous.

Land Rover Range Rover Carmel 2024 blanc Photo : Land Rover

Mais là, la compagnie vient d’en ajouter une couche avec une version spéciale à tirage limité qui a été dévoilée dans le cadre des activités du Concours d’Élégance de Pebble Beach qui se clôturait hier.

En effet, la compagnie a dévoilé une édition nommée Carmel, avec un prix de vente de 371 475 $ US, l’équivalent de 503 235 $ CA en date du 20 août 2023. Si ça vous intéresse, il faudra déjà regarder le marché de l’occasion, car seulement sept exemplaires ont été construits. Pire, ils ont été réservés à ceux qui ont été invités à l’expérience Range Rover House, en Californie.

Le nouveau Land Rover Range Rover Carmel 2024 Photo : Land Rover

Cette édition Carmel est basée sur le modèle SV à empattement long, équipé de la version à 606 chevaux du moteur V8 biturbo de 4,4 litres. Les modifications qu’elle a subies sont subtiles, à commencer par la peinture blanche et les jantes de 23 pouces dotés d’accents blancs qu’elle reçoit.

Siège du nouveau Land Rover Range Rover Carmel 2024 Photo : Land Rover

Aperçu de Land Rover Range Rover Carmel 2024 de l'intérieur Photo : Land Rover

À bord, le modèle propose une configuration à quatre places et est équipé d’une table rabattable et d’un frigo. L’habitacle est drapé d’un cuir bicolore, de placage en loupe de frêne crème, d’accents en céramique blanche et de touches fait d’huîtres perlières, de coussins brodés et de seuils de porte portant le nom de l’édition spéciale, ainsi que le numéro de ladite édition.

En plus de toutes les touches de luxe additionnelles proposées par cet ensemble de finition, les sept futurs propriétaires de ces modèles reçoivent un ensemble de bâtons de golf Titleist et d’autres articles de Range Rover. Land Rover indique également qu’une partie de l’argent provenant de la vente de ces véhicules sera reversée au sanctuaire marin national de Monterey Bay.