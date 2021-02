Un premier rappel pour le Ford Bronco Sport

Jusqu’ici, les nouvelles ont été plus encourageantes que décourageantes à propos de la famille Bronco que Ford lance cette année. Disons que l’anticipation est là et qu’un peu tout le monde a hâte de voir les modèles sur la route.

Dans le cas du Bronco Sport, qui se veut une version aux allures plus aventurières du Ford Escape, les premiers exemplaires sont sur les routes alors qu’on attend le grand frère, le Bronco.

Cependant, avec cette première distribution survient un premier rappel, le genre de nouvelle que Ford voudrait certainement éviter de voir apparaître. Néanmoins, la compagnie se voit forcée de rappeler 1666 exemplaires après qu’une enquête interne a révélé que les modèles concernés ont été expédiés avec des boulons de suspension arrière desserrés ou manquants.

La suspension arrière du Bronco Sport est boulonnée à un sous-cadre. C’est à cet endroit que des pièces sont mal fixées ou carrément absentes. On le devient, le cas échéant, le comportement peut être pour le moins sautillant ou nerveux. Ce problème augmente le risque d’accident et peut compromettre la sécurité en cas de collision arrière.

Heureusement, Ford n’est pas au courant d’accidents ou de blessures liés à ce défaut. Au total, 1640 des 1666 unités du Bronco Sport qui sont rappelées sont en sol américain alors que 24 sont au Canada et 2 reposent au Mexique. Les modèles suspects ont été assemblés à l’usine mexicaine d’Hermosillo entre le 22 juillet et le 24 novembre 2020. On parle des premiers véhicules construits.

Ford n’a pas signalé à quel moment elle allait officiellement lancer la campagne pour procéder aux réparations. Une fois chez le concessionnaire, un technicien vérifiera si les boulons sont présents et serrés selon les spécifications. Des boulons de remplacement seront installés, si nécessaire.

Si vous êtes propriétaires d’un Bronco Sport, vous pouvez toujours faire vérifier la chose chez votre concessionnaire avant de recevoir l’avis de Ford.