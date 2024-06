Toyota rappelle les VUS Grand Highlander et Lexus TX

Toyota rappelle et cesse de façon temporaire les ventes de deux de ses plus gros modèles à trois rangées, soit le Grand Highlander à l’enseigne Toyota, ainsi que le TX chez Lexus. On cite un problème potentiel avec un des rideaux gonflables.

Au Canada, 9039 Toyota Grand Highlander et 2819 Lexus TX sont concernés.

Les Toyota Grand Highlander 2024 et Lexus TX 2024 ont été introduits sur le marché lors de la dernière année. La décision concernant l’arrêt des ventes a été annoncée hier, le 20 juin. Les deux modèles sont assemblés à l’usine Toyota de Princeton, en Indiana, aux États-Unis.

Le problème, c’est que le rideau gonflable latéral du côté conducteur pourrait ne pas se déployer comme prévu lors de certains types de collision, si la vitre du conducteur est abaissée. Pour être conforme à une norme de sécurité fédérale, le rideau doit évidemment être en état de bien fonctionner. De plus, si le coussin refuse de se déployer, cela augmente le risque de blessures.

La compagnie est toujours à la recherche d’une solution pour régler ce problème, ce qui explique pourquoi elle suspend temporairement les ventes de ces modèles, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Notez que l’annonce de la suspension des ventes a été vue du côté américain, mais qu’elle n’est pas mentionnée du côté de Toyota Canada.

Les propriétaires des véhicules concernés recevront un avis d’ici le milieu du mois d’août.