Toyota Grand Highlander 2024 rouge Photo : D.Rufiange

• Auto123 a réalisé un premier essai du Toyota Grand Highlander 2024.

• Le nouveau venu est plus long, plus haut et profite d’un empattement allongé par rapport au Highlander.

• Des trois mécaniques proposées avec le modèle, deux sont hybrides.

Kamuela, Hawaï – Un nouveau VUS, un autre, vient gonfler les rangs de la famille Toyota cette année, soit le Grand Highlander. Son nom dit tout alors qu’il se pointe comme une version plus spacieuse du Highlander que l’on connaît bien.

Pourquoi, diront certains ? Pourquoi pas, vous répondra Toyota qui constate que l’appétit des consommateurs pour des modèles toujours plus spacieux ne démord pas. De fait, une partie de la clientèle potentielle du Highlander trouvait que le dégagement à la troisième rangée de ce dernier était insuffisant. On a donc décidé de lui offrir ce dont elle avait besoin. Dans un univers où la concurrence est féroce, Toyota ne pouvait laisser passer l’occasion de grossir ses rangs et sa clientèle.

La recette

Pour donner naissance à ce nouveau produit, Toyota n’a pas eu à se réinventer. Elle a simplement appliqué la recette déjà efficace du Highlander au nouveau venu afin de donner naissance à un produit efficace. Au passage, on a ajouté quelques épices afin que le goût soit légèrement différent. Dans l’ensemble toutefois, on retrouve la même efficacité, la même assurance, la même recette gagnante.

Avant du Toyota Grand Highlander 2024 Photo : D.Rufiange

Les trois motorisations du Toyota Grand Highlander 2024 : 9/10

La chose la plus importante à savoir, c’est que vous avez trois options sous le capot. D’abord, un 4-cylindres turbo de 2,4 litres (265 chevaux et 310 lb-pi de couple). Puis, un 4-cylindres de 2,5 litres (245 chevaux) marié à deux moteurs électriques (134 kW à l’avant, 40 kW à l’arrière) pour la première de deux déclinaisons hybrides.

Ces modèles sont offerts avec deux niveaux de finition, soit XLE et Limited.

La troisième solution est aussi hybride, mais cette fois sous la forme Max, c’est-à-dire avec un maximum de puissance. En gros, on a greffé deux moteurs électriques (64 kW à l’avant, 75,9 kW à l’arrière) au bloc 4-cylindres turbo de 2,4 litres pour obtenir une puissance combinée de 362 chevaux et 400 lb-pi de couple. Ici, un seul niveau de finition est proposé, soit Platinum, le plus huppé de la famille.

Ces trois options confèrent des personnalités différentes au Grand Highlander, surtout que le rouage intégral et la transmission sont distincts selon la solution mécanique retenue. En effet, le modèle à essence propose une boîte automatique à huit rapports alors que la variante hybride est servie par une transmission à variation continue. Quant à la livrée hybride Max, c’est une transmission automatique à six vitesses qui fait équipe avec la mécanique. Une question de configuration.

Le tout nouveau Toyota Grand Highlander 2024 Photo : D.Rufiange

Le rouage intégral du Toyota Grand Highlander 2024

Quant au rouage intégral, on note des nuances d’une mécanique à une autre. Avec le modèle à essence, on a droit à un système à contrôle dynamique du couple, capable de transférer 50 % de la puissance à l’arrière, puis de diviser cette dernière équitablement entre les roues droite et gauche. La version hybride profite quant à elle d’un système électronique sur demande. La traction est donc à l’avant, mais au besoin, jusqu’à 80 % du couple peut être envoyé à l’arrière.

Enfin, avec le modèle Max, on parle d’un dispositif électronique permanent qui offre plus de possibilités ; jusqu’à 70 % de la puissance peut être relayée à l’avant, 80 % à l’arrière (avec les proportions restantes distribuées à l’autre essieu, bien entendu).

C’est un peu plus technique, mais nécessaire pour illustrer une chose ; Toyota ne s’est pas contentée d’un simple copier-coller ici ; elle a doté son Grand Highlander des systèmes appropriés, selon la version.

Toyota Grand Highlander 2024 blanc, arrière Photo : D.Rufiange

La conduite du Toyota Grand Highlander 2024 : 8/10

Au volant, on vit trois expériences différentes. Clairement, on savoure la puissance additionnelle servie par la variante Max, mais les prestations sont tout à fait correctes avec les deux autres solutions. Surtout, le confort domine, ce qu’on attend d’un tel véhicule. La structure TNGA ne cesse d’impressionner par sa solidité et sa rigidité, ce qui fait qu’on vit des déplacements sûrs et sécuritaires au volant de ce modèle. Voilà qui est parfait pour la clientèle visée.

Et puisqu’on trouve deux variantes hybrides dans la famille Grand Highlander, il est de mise de partager ici les cotes de consommation. Avec le modèle à essence, on parle de 11,2 litres aux 100 km en ville et de 8,6 litres sur l’autoroute, le tout pour un combiné de 10,0 litres (un peu plus élevé avec le niveau d’équipement Limited). Quant à la mécanique hybride, qu’importe la finition, les cotes sont de 6,6 litres aux 100 km en ville, 7,4 litres sur l’autoroute, pour un compromis de 7,0 litres aux 100 km. Enfin, avec la variante hybride Max, les cotes sont de 9,0, 8,6 et 8,8 litres, dans l’ordre et pour les mêmes références.

Toyota Grand Highlander 2024 en blanc Photo : D.Rufiange

La technologie et la sécurité dans le Toyota Grand Highlander 2024 : 8/10

Avec trois niveaux de finition, vous êtes certains de trouver chaussure à votre pied. Mieux, l’essentiel est présent dès le départ avec ce modèle. Tous les Grand Highlander proposent sièges avant et volant chauffant, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la suite de sécurité TSS 3.0 de Toyota. Ils proposent, en plus des rétroviseurs chauffants, des rails de toit, un hayon à déploiement électrique, l’ouvre-porte de garage intégré, des écrans pare-soleil à la deuxième rangée, un écran de 12,3 pouces pour le système multimédia, ainsi qu’un rétroviseur à atténuation automatique.

En passant à une version Limited, on en rajoute avec des roues de 20 pouces (plutôt que 18), des phares de jour et antibrouillard à DEL, un toit panoramique, une sellerie de cuir (plutôt que le tissu Softex), des sièges avant ventilés et arrière chauffants, des sièges capitaines à la deuxième rangée (configuration à sept places plutôt qu’à huit), une prise de courant de 1500w, une chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs, ainsi qu’un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces (plutôt que 7,0 pouces avec le modèle XLE).

Enfin, avec le Grand Highlander Platinum, on profite de sièges ventilés à la deuxième rangée, de palettes au volant, du système Multi-Terrain (qui offre plus de réglages pour la conduite hors route), de l’affichage tête-haute, d’une caméra à vue panoramique, ainsi que d’un rétroviseur à affichage numérique, entre autres.

Habitacle de Toyota Grand Highlander 2024 Photo : D.Rufiange

L’intérieur du Toyota Grand Highlander 2024 : 8/10

En comparant le Grand Highlander au Highlander, on découvre que le nouveau venu est six pouces plus longs et qu’il profite d’un empattement allongé de quatre pouces. En hauteur, il est aussi deux pouces plus haut. C’est visible, mais ce n’est rien d’extravagant.

À bord, on profite vraiment de ce dégagement additionnel, surtout à la troisième rangée. On dit souvent que la banquette du fond est réservée aux enfants, mais ici, des adultes peuvent s’y installer dans un confort relatif.

Quant aux données sur le volume de chargement, il est de 583 litres derrière la troisième rangée, de 1640 litres derrière la deuxième et de 2775 litres lorsque les deux dernières rangées sont rabattues.

Écran de données de Toyota Grand Highlander 2024 Photo : D.Rufiange

Les prix du Toyota Grand Highlander 2024

Pour ce qui est de la gamme de prix, ça se lit comme suit :

Toyota Grand Highlander XLE XLE à essence : 50 940 $

Toyota Grand Highlander XLE XLE hybride : 53 790 $

Toyota Grand Highlander XLE Limited essence : 57 690 $

Toyota Grand Highlander XLE Limited hybride : 61 190 $

Toyota Grand Highlander XLE Platinum hybride Max : 65 450 $

Le mot de la fin

Le Toyota Grand Highlander ne révolutionne pas le genre, mais se présente comme une solution efficace pour ceux à la recherche d’un véhicule spacieux pour accueillir la famille. L’approche hybride de Toyota, des plus efficaces, vient même lui donner un avantage important vis-à-vis ses nouveaux concurrents.

Le modèle est attendu au cours de l’été chez les concessionnaires.

Feu de Toyota Grand Highlander 2024 Photo : D.Rufiange

Quelques-unes de vos questions au sujet du nouveau Toyota Grand Highlander 2024

Est-ce que le Toyota Grand Highlander 2024 sera proposé en version hybride ?

Oui, même que Toyota propose deux versions hybrides de son modèle, dont la Max qui livre 362 chevaux.

Quelle est la principale différence entre le Toyota Grand Highlander et le Toyota Highlander ?

C’est une question d’espace intérieur, surtout, notamment à la troisième rangée où des adultes peuvent s’installer plus confortablement avec le nouveau modèle.

Quel est le prix du nouveau Toyota Grand Highlander ?

La gamme de prix du nouveau Grand Highlander va de 50 940 $ à 65 450 $

Les concurrents du Toyota Grand Highlander 2024 :