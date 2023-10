On assiste depuis quelques heures à des ententes de principes entre les différents syndicats des travailleurs de l’automobile et les constructeurs américains, tant du côté américain que du côté canadien.

Chez Stellantis, l’entente survenue avec le syndicat UAW (United Associated Workers) s’est accompagnée d’une excellente nouvelle pour les travailleurs et les amateurs de camionnettes. En effet, via une déclaration officielle effectuée sur la chaîne YouTube, le vice-président de l’UAW, Rich Boyer, a annoncé ceci : « À la famille de l’UAW, j’ai le grand honneur d’annoncer que nous avons sauvé Belvidere. Encore une fois, nous avons sauvé Belvidere… Nous avons gagné un nouveau véhicule à Belvidere… ce sera une camionnette intermédiaire, et nous aurons deux équipes de travail. »

On se souviendra qu’à la fin du mois de février dernier, Stellantis avait fermé l’usine d’assemblage de Belvidere, dans l’Illinois, là où elle fabriquait le Jeep Cherokee. Cette décision avait entraîné le licenciement de 1200 travailleurs. L’entente survenue entre le syndicat et le constructeur représente un tournant important pour ces derniers, du moins ceux qui sont toujours sans emplois.

Avant même le redémarrage de la production à cette usine, les gens qui ont été licenciés vont bénéficier d’avantages. Ils seront remis en disponibilité temporaire avec salaire et soins de santé jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés dans leur emploi. Le vice-président de l’UAW a ajouté que Stellantis créerait plus de 1000 emplois dans une nouvelle usine de batteries à Belvidere.

Ram Rampage (Brésil), de profil Photo : Ram

Stellantis n’a pas commenté la chose, ce qui fait que pour le moment, tout n’est que spéculation quant au véhicule précis qui sera construit à ce plan. On peut imaginer qu’il s’agira du Ram Rampage qui est déjà en production au Brésil. Ce dernier emprunte plutôt un format compact, un peu comme le Ford Maverick. Il a cependant été vu à l’essai en sol américain.

Rich Boyer a également fait allusion à une usine qui fabriquera des batteries. On peut alors imaginer que la camionnette en question sera électrifiée, soit partiellement, soit totalement. Ce qui est certain, c’est que le futur modèle sera proposé avec un moteur à essence, comme l’a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain : « Nous créons à Belvidere des emplois dans le domaine des véhicules à combustion et des batteries ».

On devrait en savoir plus bientôt.