Ram ajoute les versions Rebel X et Warlock pour 2025

La semaine dernière, Ram présentait une nouvelle variante qu’elle ajoute à sa gamme pour 2025, soit la RHO (Ram High Output), un modèle qui vient spirituellement remplacer la version TRX qui a été envoyée à la retraite, tout comme les moteurs V8 avec ce modèle.

Ram avait cependant deux autres déclinaisons à présenter, deux autres ajouts à une famille 2025 déjà bien garnie. Ces nouveautés sont les modèles Rebel X et Warlock.

Ram 1500 Rebel X 2025, de profil | Photo : Ram

Le Ram 1500 Rebel X 2025

Ce modèle vient sans trop de surprise en offrir un peu plus que la variante Rebel. Son arrivée se veut un clin d’œil aux 10 ans de l’utilisation de ce nom.

Ram 1500 Rebel X 2025, intérieur | Photo : Ram

À partir d’un modèle Rebel, il profite d’un équipement de niveau 2 (information américaine, il faudra voir pour la dotation de nos modèles), qui ajoute le plus gros écran tactile de 14,5 pouces à la console centrale, un écran multimédia du côté passager, le toit ouvrant panoramique, des sièges arrière chauffants (on mentionne siège avant et volant chauffants aux États-Unis, des éléments qui seront probablement de série chez nous), deux pavés pour la recharge de téléphones cellulaires, ainsi qu’une chaîne audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, notamment.

Un régulateur de vitesse à basse vitesse est aussi greffé à cette variante. En plus de maintenir une cadence régulière en conduite hors route, il ajuste aussi les amortisseurs et le ratio de la direction pour une conduite plus fluide. Des logos pour l’extérieur et l’intérieur, une suspension rehaussée de 1,0 pouce, des amortisseurs Bilstein, des pneus de 33 pouces (ceinturant des jantes de 17 pouces), une barre antiroulis arrière plus souple, un capot sport un pare-chocs noir, une plaque de protection et des phares antibrouillard à DEL seront également de la partie.

Ram 1500 Warlock 2025, avant | Photo : Ram

Le Ram 1500 Warlock 2025

Avec le Ram 1500 Warlock (dont le nom passe du modèle Ram Classique au Ram régulier), on parle d’une solution plus « abordable » pour la conduite hors route. Il profite de certains des éléments de base du modèle Rebel, mais sans toutes les fioritures qui font grimper la facture de façon importante. Ainsi, il voit aussi sa suspension être rehaussée de 1,0 pouce, hérite de la plaque de protection et profite d’accents noirs qui lui confèrent une belle gueule.

Ram 1500 Warlock 2025, intérieur | Photo : Ram

Cependant, il propose l’écran de 8,4 pouces seulement à la console centrale, et son bloc d’instruments est plus traditionnel avec des cadrans (nous ne voyons pas cela comme un défaut, mais bon, ça dépend des goûts). Ses sièges sont en tissus. Il profite quand même de plusieurs aides à la conduite, comme un régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et d’un système de surveillance des angles morts. L’enduit protecteur pulvérisé pour la caisse et les marchepieds latéraux sont des options.

Dans les deux cas, les modèles sont équipés du moteur Hurricane en configuration de base, soit un 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres qui développe 420 chevaux et 469 lb-pi de couple.

Nous confirmerons les prix et les détails concernant les versions canadiennes à l’approche de l’arrivée de ces variantes sur le marché.

Ram 1500 Rebel X 2025, arrière | Photo : Ram