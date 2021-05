Des retouches pour le Lincoln Navigator 2022

C’est en 2018 que Lincoln nous a présenté un Navigator entièrement repensé. La critique avait été unanime ; Lincoln accouchait alors d’un produit plus que réussi, plus qu’intéressant pour ceux à la recherche de ce type de véhicule.

Voilà qu’on apprend que pour l’année 2022, le VUS va profiter de retouches, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Des photos d’une version partiellement camouflée ont été captées, révélant les quelques changements qui ont été réservés au modèle.

À l’extérieur, on découvre que le museau porte de nouveaux phares. Ces derniers présentent un profil plus effilé. Il ne serait pas surprenant de retrouver un traitement similaire avec les feux, question de créer une harmonie entre l’avant et l’arrière.

Photo : Ford Authority Lincoln Navigator 2022, prototype, intérieur

À bord, là, on devrait assister à des mises à jour plus importantes. D’abord, l’écran multimédia prend du galon. Avec le Cadillac Escalade et son écran gigantesque, ainsi que le nouveau Jeep Grand Wagoneer qui va proposer jusqu’à trois unités à l’avant, il est clair que Lincoln ne souhaitait pas être en reste.

Lincoln ne semble pas avoir emprunté l’écran de 15,5 pouces utilisé avec la Mustang Mach-E et le nouveau F-150 Lightning, cependant. Celui qui a été vu à bord paraît très similaire à celui orienté de façon horizontale dans le Navigator 2020, mais des changements avec ce qu’il va cacher sont à prévoir. On aura assurément droit à une version mise à jour du système Sync 3. Pour le reste, il est pour l’instant difficile de savoir ce qui sera ajouté ou amélioré. Le système était déjà pas mal complet, notamment avec Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa, de série.

Le Lincoln Navigator 2022 devrait être officiellement dévoilé le mois prochain. Nous aurons alors l’occasion de vous revenir avec tous les détails le concernant.

Photo : Ford Authority Lincoln Navigator 2022, prototype, profil