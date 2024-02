Révolution sensorielle au volant du Lincoln Nautilus 2024

L'intégration de parfums dans l'habitacle des véhicules répond à une compréhension croissante de l'importance du bien-être sensoriel dans l'expérience de conduite. L'odorat, l'un des cinq sens humains, possède une connexion directe et puissante avec nos émotions et nos souvenirs. En tirant parti de cette connexion, l'utilisation de parfums soigneusement sélectionnés dans les voitures vise à améliorer l'humeur, à réduire le stress et à créer une atmosphère plus agréable et personnalisée pour le conducteur et les passagers.

Dans le contexte actuel où la voiture est souvent perçue comme une extension de l'espace personnel, offrir une expérience olfactive positive devient un élément clé de la personnalisation de l'intérieur du véhicule. Cela permet non seulement d'améliorer l'agrément de conduite mais aussi de faire en sorte que les occupants se sentent plus détendus, revitalisés et chez eux, même lorsqu'ils sont en déplacement.

La mise en place de systèmes de diffusion de parfum dans les véhicules, comme celui introduit par Lincoln dans le Nautilus 2024, s'inscrit dans cette tendance, offrant aux clients la possibilité de choisir parmi une gamme de sept fragrances distinctes, conçues pour enrichir l'expérience de conduite grâce à une ambiance personnalisée à l'intérieur du véhicule.

La collection initiale de parfums pour l'habitacle offerte avec les véhicules Nautilus 2024 équipés de cette fonctionnalité comprend les senteurs Mystic Forest, Ozonic Azure et Violet Cashmere. Chaque parfum est le résultat d'un mélange soigneusement sélectionné d'arômes, tels que le cèdre, le patchouli, l'ambre et divers agrumes, visant à créer une expérience olfactive spécifique.

À cette sélection s'ajoutent quatre nouvelles fragrances : Cloud Balsam, Serene Seashore, Twilight Embers et Sunlight Retreat.

Les parfums ont été développés en collaboration avec des parfumeurs professionnels et des designers de Lincoln, en tenant compte de l'importance du sens olfactif dans l'expérience de conduite. Les fragrances choisies sont conformes aux normes de l'International Fragrance Association (IFRA), garantissant ainsi leur qualité et leur sécurité d'utilisation.

Le système de parfum numérique de Lincoln se caractérise par l'utilisation de cartouches équipées de micro-puces, permettant une diffusion contrôlée via l'écran tactile central du véhicule. Les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité de la diffusion du parfum en sélectionnant parmi trois niveaux et peuvent également créer des profils personnalisés pour une expérience sur mesure lors de chaque trajet.