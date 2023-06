Rivian R2 : Rivian fournit un aperçu d’un futur modèle

RJ Scaringe et Jeff Hammoud avec le R2 Photo : Rivian

• Rivian donne un aperçu d’un troisième modèle, le R2.

• Le modèle d’argile était toujours sous une bâche, signe que la compagnie n’est qu’au début de la conception.

• Rivian a réservé des noms de modèles allant jusqu’à R5.

Avec le Rivian R2, nouveau modèle présenté vendredi dernier, Rivian entame son expansion. La compagnie Rivian propose actuellement deux modèles, soit la camionnette R1T, ainsi que le VUS R1S. Les deux produits avaient été simultanément présentés à l’automne 2018.

Le pickup a été le premier à atteindre les routes l’automne dernier alors que le VUS a fait ses premiers pas cette année. Et voilà qu’on nous titille enfin avec l’arrivée d’un troisième modèle.

Le R2 est plus petit que les modèles auxquels nous avons présentement droit. L’arrivée de ce nouveau produit est prévue pour 2026.

Le chef de la direction de Rivian, RJ Scaringe, ainsi que le patron du design, Jeff Hammoud, ont montré un modèle en argile du R2, mais celui-ci est resté caché sous une bâche. Ça ne nous en dit pas beaucoup, mais ça demeure encourageant pour la suite alors que l’on comprend que la compagnie progresse avec le développement d’un autre modèle.

On savait que Rivian planifiait d’autres solutions électriques, elle qui a déjà réservé des appellations allant jusqu’à R5. Le R2 serait, selon les rumeurs, un VUS un peu plus petit que le R1S. On peut donc anticiper qu’il prendrait le nom de R2S.

Comme on a pu le voir avec quantité de firmes naissantes, ainsi qu’avec la stratégie électrique de constructeurs connus, on commence le virage avec des modèles plus gros et plus chers pour ensuite offrir des véhicules plus abordables. L’éventuel R2S serait donc une proposition plus accessible, mais il faudra voir jusqu’à quel point. Le prix de base de la camionnette R1T est de 98 500 $ au Canada alors que celui du VUS R1S est de 105 250 $.

Le R2 devrait être assemblé dans la nouvelle usine américaine de Rivian, située en Géorgie. Le plan d’une valeur de cinq milliards devait voir sa construction être lancée cette année pour être en mesure de produire ses premiers modèles en 2024. Toutefois, une perte d’avantages fiscaux accordés par le gouvernement de l’État à Rivian pourrait avoir une incidence sur ce calendrier. C’est à suivre.

Plusieurs points d’interrogation subsistent et la prudence est de mise, mais on a désormais une chose de plus à surveiller du côté de Rivian, soit l’arrivée éventuelle d’un troisième modèle.