Rivian envisage une deuxième usine en Amérique du Nord

La compagnie naissante Rivian, qui doit nous arriver avec ses deux premiers modèles électriques sous peu (de petits retards ont retardé leurs débuts de quelques mois), prévoit de construire une deuxième usine d’assemblage aux États-Unis. Celle-ci inclura également la production de cellules de batterie,

C’est du moins ce que quatre personnes au courant du dossier ont affirmé, rapporte le site Autoblog. Ce dernier cite également Amy Mast, porte-parole de Rivian : « Bien qu’il s’agisse du début d’un processus évolutif, Rivian étudie les emplacements d’une deuxième usine de fabrication aux États-Unis ». Elle a cependant refusé de fournir d’autres détails.

Les États qui souhaitent recevoir la deuxième usine de Rivian — la première est située à Normal, en Illinois — ont répondu à l’appel d’offres lancé par l’entreprise. Le choix final sera annoncé dans quelques mois et les travaux de construction devraient débuter au début de la prochaine année, selon les sources qui se sont confiées et qui souhaitent conserver l’anonymat.

Avec les retards vécus en raison de la pandémie, tout pourrait changer, mais ça nous donne une idée des plans de la firme qui jouit de l’appui de plusieurs partenaires, dont Amazon, faut-il le rappeler.

« Nous sommes impatients de travailler avec une communauté favorable et à la fine pointe de la technologie afin de créer un partenariat aussi solide que celui que nous avons avec la ville de Normal », a déclaré Amy Mast.

Photo : Rivian Fourgonnette Rivian

Pour ce qui est des coûts, il faudra voir, car pour mettre sur pieds une nouvelle usine d’assemblage de véhicule, il faut compter au bas mot un milliard de dollars. Il est estimé que la construction d’une usine de production de batteries coûte au moins deux fois plus. D’autres constructeurs se sont associés à des fabricants de piles pour la production de cellules. Samsung SDI Co, par exemple, fournit des cellules de batterie à Rivian.

Les constructeurs s’activent pour le développement de véhicules électriques. Les régions à travers le monde où sont imposées des normes pour la réduction des émissions de carbone ne font que croître. C’est notamment le cas en Europe et en Chine. En Amérique du Nord, Ford et GM réaménagent leurs usines pour la production de modèles électriques et récemment, c’est Stellantis qui annonçait des plans importants en matière d’électrification, ce qui aura des impacts pour des marques comme Dodge et Jeep, notamment.

Quant à Rivian, elle semble prête à affronter la concurrence avec sa camionnette R1T et son VUS R1S, tout comme le fourgon de livraison qu’elle prépare pour Amazon. Assurément, ces modèles figurent parmi les plus attendus de l’année à travers l’industrie.