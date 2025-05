Rivian promet un prix de 45 000 $ US pour son R2

Le fabricant américain de véhicules électrique Rivian propose actuellement deux produits aux consommateurs, soit la camionnette R1T, ainsi que le VUS R1S. Les deux modèles exigent des déboursés importants, ce qui est attendu avec les premières créations d’une jeune pousse de la sorte.

Ce que la compagnie promet depuis un certain temps, c’est un modèle d’entrée de gamme plus abordable. On sait que le premier véhicule plus accessible sera le R2, avant que deux variantes d’un nouveau RS3 soient aussi ajoutées au menu en 2027.

Cette semaine, dans le cadre d’une conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, le grand patron de la boîte, R.J. Scaringe, a précisé que le développement du R2 allait bon train et que l’objectif de lancer la production lors de la première moitié de 2026 était toujours tenable.

Le dirigeant en a aussi profité pour confirmer que le prix de base du modèle serait maintenu à 45 000 $ US, malgré les tarifs automobiles qui seront imposés sur certaines des pièces qui vont composer le véhicule. En effet, même si le Rivian R2 sera assemblé aux États-Unis, il ne sera pas exempt de certains tarifs. La compagnie a aussi du temps devant elle pour trouver tous les moyens possibles de réduire l’impact des tarifs, ce qui lui permet de promettre le prix à 45 000 $ US. La compagnie prévoit notamment, à partir de 2022, de s’approvisionner en batterie auprès d’un fournisseur de l’Arizona, plutôt que de la Corée, ce qui va réduire l’impact des droits de douane.

Ce qui va également contribuer à garder les coûts de production plus faibles, c’est le fait que Rivian va commencer à assembler son modèle dans son usine déjà existante, celle de Normal, en Illinois. La deuxième usine que prévoit l’entreprise serait prête à produire des modèles en 2028, selon ce qui est rapporté.

Chose certaine, Rivian a besoin d’un produit plus abordable et d’un volume de vente qui va lui assurer la rentabilité. Les prévisions tournent autour de 50 000 unités annuellement, et l’on aimerait bien faire gonfler ce chiffre. Le constructeur prévoit toujours des pertes de 1,7 à 1,9 milliard USD cette année, mais croit fermement que le R2 est le modèle qui va lui permettre d’atteindre la rentabilité.



Rivian R2 - Vue 3/4 arrière | Photo : Rivian