• Rivian va présenter un nouveau véhicule le 7 mars prochain.

La firme californienne Rivian n’est plus nouvelle sur le marché, elle qui commercialise maintenant deux véhicules, la camionnette R1T et le VUS R1S. Elle demeure naissante dans l’univers automobile, toutefois, et en pleine croissance.

On sait qu’elle souhaite introduire d’autres véhicules sur le marché, dont un VUS plus compact que celui qu’elle propose déjà, un utilitaire qui prendrait le nom de R2S.

Et bien, grâce à un média qui couvre les actualités locales de la ville de Long Beach, en Californie, on sait maintenant que Rivian compte procéder à un lancement mondial de produit le 7 mars prochain.

Dans le cadre de cet événement, le constructeur a demandé le droit d’exposer six véhicules sur une zone située le long de la mer de Laguna Beach, un endroit connu par les locaux et les visiteurs comme le Main Beach Park. L’événement va durer quelques heures. Certains résidents n’ont pas approuvé la demande, mais le conseil de ville y a donné le feu vert.

Dans les plans, un croquis montre l’emplacement des véhicules qui seront sur place. On peut deviner que les produits actuels de l’entreprise, sous différentes formes, seront de la partie, ainsi que le nouveau modèle qui sera annoncé. Il est d’ailleurs inscrit « lancement du Rivian R2 » sur un des documents.

Le grand patron de Rivian, RJ Scaringe, a déjà parlé de ce véhicule en répondant à des questions sur Instagram en mai dernier.

Quant à ce modèle R2S, il aurait à peu près les dimensions du Jeep Grand Cherokee et la compagnie aimerait l’offrir à un prix d’environ 50 000 $ US, ce qui pourrait signifier une facture autour de 60 000 $ CA ou 65 000 $ CA chez nous.

Au départ, ce R2S devait se pointer en 2025 comme modèle 2026. Si c’est toujours le cas, on va assurément nous donner un bon aperçu du modèle et permettre aux gens d’effectuer des réservations très bientôt.

Certes, les choses progressent de belle façon chez Rivian qui pourrait connaître une année fort intéressante avec une croissance de ses ventes et de son portfolio. Et dans les bureaux de l’entreprise, les choses ont bougé récemment. Par exemple, au cours des deux derniers mois, la firme a recruté Carlo Materazzo, l’ancien directeur des opérations de Stellantis en Amérique du Nord, ainsi que Arnehelm Mittlebach, ancien directeur d’usine de Mercedes-Benz, et Jonas Reinke, un ancien de Porsche et d’Apple, spécialiste de la mobilité.

Des signes qui ne mentent pas.