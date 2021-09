Lorsqu’on mentionne le nom de Rolls-Royce, on s’imagine immédiatement d’incroyables véhicules de luxe, des palaces roulants dont le côté ostentatoire est aussi impressionnant qu’inutile.

Il ne faudrait cependant pas oublier que la compagnie anglaise qui doit son nom à deux pionniers, Charles Rolls et Henry Royce, était d’abord une firme d’ingénierie et que plus tard, elle allait grandement contribuer à l’aviation avec des moteurs dont la réputation était plus que solide.

Oui, elle s’est fait connaître du grand public en raison de ses voitures de luxe, mais elle a toujours eu d’autres champs d’activités.

Ce qui nous amène au véhicule que vous apercevez. En fait, il s’agit d’un concept qui fait écarquiller les yeux de plusieurs, car ce monstre que l’on retrouve habituellement dans les champs miniers est équipé d’un système hybride dont l’objectif est de réduire de 20 à 30 % les émissions de C02 de sa mécanique.

Rolls-Royce présente ce concept au MINExpo de 2021 via l’intermédiaire de son unité commerciale Power Systems.

L’étude associe les moteurs Diesel moins puissants de la firme MTU (le fabricant de moteurs) à des batteries. La performance demeure semblable, mais la consommation s’en trouve sabrée. Et c’est en raison dû à la conception de la mine. En effet, lorsqu’un camion descend au fond d’une mine, il peut voir ses batteries récupérer beaucoup d’énergie, au point de le stocker. Cette énergie peut alors être utilisée à l’ascension.

Ce concept s’inscrit dans la philosophie de BMW (propriétaire de Rolls-Royce) qui vient justement de présenter un concept novateur, l’i Vision Circular, qui se veut une voiture entièrement recyclable. La compagnie souhaite en arriver à éliminer son empreinte de carbone. Le concept de Rolls est la première étape vers la réalisation de cet objectif ambitieux, d’autant plus que les besoins en métaux rares continuent d’augmenter parallèlement à la croissance du marché des véhicules électriques.

MTU et Rolls investissent massivement dans les différentes sources d’énergie à mesure que l’entreprise concrétise sa vision d’une exploitation minière à zéro émission de carbone. L’objectif d’éliminer les émissions de carbone peut prendre de nombreuses formes et les véhicules électriques ne seront pas la solution pour toutes les applications. L’hydrogène est une option que de nombreux constructeurs continuent de développer, et chaque type de nouvelle source d’énergie contribuera à réduire les émissions.

Nous ne pensons pas souvent à Rolls comme à un constructeur automobile commercial, mais l’entreprise a de vastes intérêts, et son nouveau concept vert met en évidence ses vastes opérations.