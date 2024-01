Le Salon de Détroit retourne au mois de janvier

Le salon international de l’auto de Détroit, qui est connu sous l’appellation NAIAS (North American International Auto Show) revient à son horaire historique du mois de janvier, a annoncé l’association des concessionnaires automobiles de Détroit, qui organise le salon.

Depuis cinq ans, on a eu droit à une foule de rebondissements avec cet événement.

La dernière fois qu’il a été tenu en janvier, c’était en 2019. À ce moment, les organisateurs annonçaient qu’ils le déplaçaient en juin 2020, pour en faire une fête plus conviviale et estivale, notamment avec des expositions à l’extérieure.

Parce que la ville de Détroit, au mois de janvier… Enfin, il y a des destinations plus invitantes.

Toujours est-il qu’en 2020, avec la Covid, ce fut le calme plat. On devrait relancer le tout en 2021, mais des restrictions étaient toujours en place et le salon n’a pas vraiment eu lieu, même si une mini fête (Motor Bella) a été organisée.

C’est en 2022 qu’on a tenu le premier Salon de Détroit depuis 2019, alors déplacé en septembre. On a eu droit à une deuxième édition de la sorte l’année dernière, mais dans les deux cas, l’absence de la plupart des constructeurs a fait en sorte qu’un vent de tristesse soufflait sur la ville.

On revient donc en janvier, et ce, à compter de 2025. On espère de toute évidence redonner vie au NAIAS.

Le salon international de l’auto de Détroit est de retour Photo : Salon de l'automobile de Détroit

Rod Alberts, le directeur général du Salon de Détroit et de l’association des concessionnaires, avait ceci à déclarer via un communiqué :

« Le Salon de Détroit est heureux d’annoncer que l’événement reviendra à ses racines et aura lieu en janvier. Notre objectif premier est de créer le salon ayant le plus d’impact possible. Après avoir discuté avec de nombreuses parties concernées, nous pensons qu’une date en janvier est tout à fait logique. Dans un paysage automobile mondial en constante évolution, cette mise à jour reflète nos efforts pour continuer à repenser le salon de l’automobile de Détroit tout en gardant à l’esprit notre objectif traditionnel : susciter l’enthousiasme des gens pour les véhicules. »

Le Detroit News, qui rapporte la nouvelle, a mentionné que l’une des raisons qui ont poussé les organisateurs à déplacer le salon en janvier, c’est qu’on a eu de la difficulté à attirer les familles en septembre. Ces dernières venaient de dépenser temps, énergie et ressources financières pour assurer la rentrée scolaire de leurs enfants.

Il faudra donc faire une croix sur la météo plus clémente de septembre pour la prochaine édition. Si cela permet de revitaliser l’événement et que ça ramène des constructeurs, la décision aura été la bonne.

Il faudra attendre le milieu du mois de janvier de l’année prochaine pour le savoir. Le Salon de l’auto de Détroit va ouvrir ses portes au public du 11 au 20 janvier 2025.