La Subaru Legacy sera envoyée à la retraite après 2025

Subaru a annoncé que l’année 2025 serait la dernière pour sa berline Legacy. Le modèle est proposé depuis 1989. En fait, il est arrivé avant celui qui est considéré comme sa variante familiale, le VUS Outback (même si une véritable familiale Legacy a aussi été proposée lors des premières générations du modèle).

En tout, on aura vu six générations se succéder. Aux États-Unis seulement, la compagnie aura écoulé 1,3 million d’exemplaires. Cependant, depuis quelques années, les ventes périclitent au point où l’on ne voit plus de nouvelles Legacy sur les routes. La décision de l’entreprise n’est donc pas une surprise.

La compagnie prend la chose avec philosophie, affirmant que bien que la Legacy soit le plus ancien modèle de la gamme, son départ se veut le reflet de l’évolution du marché des voitures vers les véhicules utilitaires, ainsi que la transition de Subaru vers l’électrification. Pour vous donner une idée, la compagnie a écoulé quelque 25 000 Legacy l’an dernier, contre 160 000 Outback.

Subaru Legacy, de profil | Photo : D.Boshouwers

Subaru a confirmé son plan visant à produire huit modèles tout électriques d’ici la fin de l’année 2028, ce qui signifie que sept s’ajouteront au Solterra, le seul actuellement proposé. Trois VUS devraient être lancés en 2026.

La Subaru Legacy 2025 va se pointer chez les concessionnaires ce printemps. Aux États-Unis, on l’annonce au même prix que pour le modèle 2024, ce qui est de bon augure pour le Canada.

Ce qui sera à surveiller, c’est l’avenir de l’Impreza, qui se veut la version voiture du VUS Crosstrek. Sa position est moins précaire que celle de la Legacy, mais vis-à-vis le Crosstrek, ses ventes sont plus faibles ; 34 000 unités contre 159 000. Elle devrait survivre plus longtemps du fait que la sportive WRX demeure un produit « signature » pour l’entreprise.

N’empêche, le sort de la voiture traditionnelle mange un autre coup avec l’annonce d’hier.