Le Salon de l’Auto de Montréal réfléchit à son avenir

• Le Salon de l’Auto de Montréal entreprend une réflexion sur son avenir ; des changements sont à prévoir.

Si vous avez suivi l’actualité automobile au tournant de l’année 2023, vous vous souviendrez que la tenue du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) avait été marquée par quelques frustrations de la part des amateurs, notamment sur le fait que l’événement avait été grandement aminci en raison de l’absence de nombreux constructeurs.

L’affluence n’a pas été si mauvaise, car les gens pouvaient assister à un premier salon en trois ans, mais plusieurs ont juré de ne pas retourner l’an prochain si la configuration demeurait la même.

Aujourd’hui, on apprend que le SIAM lui-même, par le biais de ses organisateurs, entreprend une réflexion sur son avenir. Cette dernière va se faire en collaboration avec la firme Malette et l’agence de publicité Récréation. Le SIAM souhaite « s’adapter aux réalités de l’industrie automobile, aux besoins changeants des passionnés et de l’évolution constante de l’événementiel. ». Pour obtenir des réponses, le public sera sondé. Des constructeurs et des concessionnaires seront aussi consultés.

Le SIAM souhaite moderniser l’expérience qu’il offre aux amateurs et aux participants en leur offrant une valeur ajoutée. La réflexion qui va suivre va s’intéresser à tous les aspects afin de faire du Salon le plus impressionnant événement automobile au Canada.

« Nous sommes déterminés à proposer une expérience exceptionnelle à nos visiteurs en réinventant notre offre. Cette réflexion stratégique nous permettra d’identifier les opportunités de croissance et de mettre en place des éléments novateurs qui répondront aux attentes de nos partenaires et de nos visiteurs. » - Luis Pereira, le directeur général du SIAM

Denis Dessureault, premier vice-président, ajoute ceci : « Nous avons un mandat clair de notre conseil d’administration et toute l’équipe est mobilisée vers l’avenir. Le SIAM bénéficie encore de l’appui des visiteurs et des exposants après 78 éditions. Nous avons souvent agi comme des précurseurs dans le domaine et voulons le rester. »

Le SIAM explique par communiqué qu’il « s’engage à collaborer avec des experts de l’industrie, des spécialistes du marketing et des passionnés d’automobiles et de mobilité pour établir une nouvelle vision et une nouvelle identité pour l’événement. Cette initiative comprendra une analyse approfondie du positionnement de la marque, du nom de l’événement, de l’expérience des visiteurs et des partenariats potentiels. »

Le concept Hyundai Seven au Salon de Montréal 2023 Photo : D.Boshouwers

Il ne faut pas s’attendre à trop de changements pour l’an prochain, toutefois, car le SIAM prévoit dévoiler les résultats de la réflexion stratégique qui est déjà en cours avant la tenue de l’édition 2025.

Cependant, on promet plusieurs nouveautés pour 2024.

À Détroit, on a aussi pensé et revu l’événement qui se tient désormais en septembre plutôt qu’en janvier. Et si la fête de 2022 était de format réduit, on a déjà annoncé une plus grande participation des constructeurs pour 2023.

Le prochain Salon de l’Auto de Montréal, la 79e édition, aura lieu du 19 au 28 janvier 2024 au Palais des congrès de Montréal. Le SIAM est une réalisation de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal depuis 1914.