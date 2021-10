Le Salon de l’auto de Toronto sera de retour en 2022

Il y a quelques semaines, les organisateurs du Salon de Toronto espéraient des directives claires de la santé publique afin de savoir s’ils pouvaient ou devaient aller de l’avant avec la tenue de l’événement en 2022. Comme nous l’apprend le site canadien d’Automotive News, la nouvelle est tombée hier ; les amateurs pourront de nouveau se réunir pour fêter l’automobile dans la ville reine en 2022.

Les organisateurs ont décidé d’aller de l’avant après que le gouvernement de l’Ontario ait adopté, le 8 octobre dernier, une loi qui lève les restrictions concernant les capacités d’accueil pour les grands événements.

La nouvelle a été confirmée par le directeur général du Salon, Jason Campbell.

Ainsi, du 18 au 27 février prochain, le Palais des congrès du Toronto verra quelque 360 000 visiteurs franchir les tourniquets, faisant du CIAS (Canadian International Auto Show) le plus grand rassemblement du genre au pays.

« Nous nous réjouissons de la tournure des événements et du fait que nous allons tenir un autre salon », a déclaré Jason Campbell. « Entre le moment où l’on pensait qu’il était très improbable de tenir un salon et le moment où l’on s’est dit que c’était pour arriver, il s’est passé peu de temps. C’est une merveilleuse surprise et maintenant tout le monde va travailler d’arrache-pied pour définir la logistique concernant la façon de fonctionner et mettre les équipes de travail en place. »

Photo : CIAS La Salon de l'auto de Toronto

Jason Campbell a déclaré que les consommateurs seront très « affamés » en ayant la chance de revenir au CIAS. Le directeur discute actuellement avec les fabricants concernant les dernières règles et réglementations relatives aux protocoles COVID-19.

Jusqu’ici, les constructeurs qui ont manifesté l’intention d’y participer ont réservé 70 % des espaces disponibles. Jason Campbell mentionne que cela va permettre à de nouvelles entreprises de participer au salon, notamment celles reliées à l’électrification.

En ce qui concerne les règles sanitaires provinciales, les visiteurs et les employés devront porter un masque et prouver qu’ils sont doublement vaccinés.

Jason Campbell a indiqué qu’un système de billets, en particulier le week-end, sera mis sur pieds pour limiter le temps que les consommateurs pourront passer au salon avant de devoir le quitter. Il a précisé que cette mesure visait à contrôler au mieux le nombre de personnes présentes dans le centre des congrès et le flux de personnes. Il a ajouté qu’en moyenne, les gens restent au salon entre 3 et 3,5 heures.

« Je ne pense pas que nous en arriverons au point de contrôler les gens et de les forcer à partir après trois heures », a-t-il déclaré. « Nous allons simplement vendre un certain nombre de billets par heure. »

Le système de billetterie comprendra le nom et les coordonnées du visiteur. Ces derniers devront présenter une pièce d’identité pour s’assurer que le nom du détenteur du billet correspond à celui de la personne qui le présente. Auparavant, les billets pouvaient être partagés.

Ce n’est peut-être pas idéal, mais c’est un pas dans la bonne direction.

Reste maintenant à voir ce qui va se produire avec le Salon de Montréal. Une décision doit être prise avant la mi-novembre, mais avec la levée des restrictions concernant la pleine capacité aux événements au Québec, il est permis d’être optimiste.