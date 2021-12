L’année 2022 va nous faire vivre quelque chose de particulier devant le petit écran. En effet, une nouvelle série télé centrée sur l’histoire et le quotidien d’un constructeur automobile fictif, Payne Motors, va voir le jour dès janvier.

American Auto sera diffusée sur le réseau américain NBC. Elle met en scène une entreprise centenaire basée à Détroit, comme on pourrait en trouver une du genre de Ford ou de General Motors. Et puisqu’on parle d’une sitcom (Situation Comedy), l’accent sera léger et mis sur l’humour.

Son créateur, Justin Spitzer, a déjà travaillé comme scénariste sur la série The Office et il a également créé la série Superstore qui suivait les péripéties d’un groupe d’employés d’un magasin à grande surface de type Walmart. Une des vedettes d’American Auto est Ana Gasteyer que les amateurs de l’émission Saturday Night Live connaissent bien. Elle agit comme la nouvelle cheffe de la direction de Payne Motors. Jon Barinholtz, qui incarne le petit-fils du grand-patron retraité de Payne Motors, a également joué dans Superstore.

American Auto est axée sur le travail des cadres de l’entreprise. Au début de son développement, son créateur a déclaré qu’il n’était même pas important de savoir pour quelle industrie les cadres travaillaient : « Le fait qu’il s’agisse de l’industrie automobile est venu plus tard », a déclaré Justin Spitzer. « Je voulais simplement qu’il s’agisse d’une grande industrie américaine jonglant avec des milliards de dollars ».

Selon Jon Barinholtz, l’accent mis sur les hauts responsables donne à American Auto un ton différent de celui qui avait cours dans Superstore, même si les créateurs et les acteurs ont essayé de recréer le côté excentrique dans la nouvelle série.

« Ce n’est pas parce que les cadres sont les décideurs qu’ils sont plus compétents que les travailleurs qu’ils dirigent. Nous voyons donc comment les décisions sont prises, et ce n’est pas avec autant de réflexion que vous pourriez l’espérer si vous êtes un travailleur », a-t-il déclaré au quotidien Detroit Free Press.

Photo : NBC Les dirigeants du fictif Payne Motors

Pour vous donner une idée des intrigues qui nous attendent, le premier épisode présente le développement et le test d’une voiture à conduite autonome nommée Payne Ponderosa. Celle-ci n’a pas de pédale de frein, avec tout le côté dangereux que cela peut engendrer. Le deuxième épisode explore la question de savoir si toute publicité est une bonne publicité après qu’un tueur en série ait rendu célèbre un autre véhicule de l’entreprise, le Payne Magellan, après l’avoir utilisé pour un crime. Vous voyez un peu le ton.

Les deux premiers épisodes d’American Auto ont été diffusés sur NBC la semaine dernière, avant que la saison ne démarre pour de bon le 4 janvier. Vous pouvez visionner les deux premiers volets déjà diffusés sur Hulu, iTunes ou Apple TV.