Les Américains préfèrent les hybrides aux VÉ, selon AAA

Récemment, on vous faisait part d’une étude de J.D. Power concernant les intentions d’achat des consommateurs canadiens en ce qui a trait aux véhicules électriques. On apprenait grosso modo qu’un peu plus de la moitié n’étaient pas prêt à faire la transition.

En regardant le verre à moitié plein, ça veut dire que près de 50 % des gens considèrent quand même un véhicule électrique au Canada, lorsque vient le temps de penser à leur prochain achat.

Aux États-Unis, la situation est moins rose. Malgré tous les efforts des autorités avec des incitatifs, ou des constructeurs qui moussent l’arrivée de leurs nouveaux modèles électriques à grands coups de campagnes publicitaires, l’attrait des consommateurs envers un modèle tout électrique est en baisse. C’est la popularité des modèles hybrides qui est à la hausse.

Une enquête réalisée en avril par l’AAA (American Automobile Association) rapporte que seulement 18 % des Américains sont « enclins » ou « très enclins » d’acheter un véhicule entièrement électrique, contre 23 % il y a un an. Dans le cas de 63 % des personnes interrogées, il est « improbable » ou « très improbable » que leur prochain achat soit un véhicule entièrement électrique.

Dans les cas des modèles hybrides, selon l’AAA, 31 % des sondés déclarent qu’il est « probable » ou « très probable » qu’ils aillent de l’avant avec ce type de technologie.

Kia Sportage HEV 2023 | Photo : D.Boshouwers

Autonomie

Parmi les raisons invoquées, on le devine, l’anxiété reliée à l’autonomie est souvent mentionnée. Le véhicule hybride la réduit l’anxiété, car il permet aux gens de profiter des avantages de l’électrification sans avoir l’impression de perturber leur mode de vie actuel, et sans crainte de se retrouver au dépourvu si la batterie tombe à plat.

Évidemment, avec un sondage qui couvre tout le territoire américain, il faut considérer qu’en certains endroits, l’accès aux bornes publiques n’est pas ce qu’il peut être au Québec ou en Colombie-Britannique, par exemple, ou même en Ontario. Dans le sud de la Californie, le problème ne se pose pas non plus. On devine cependant qu’à des endroits comme l’État du Wyoming, la situation est différente.

Coût

Une autre des inquiétudes soulevées concerne le prix.

Les batteries

Pour 60 % des personnes interrogées, cela représente un problème. Le coût de remplacement des batteries en inquiète plus d’un aussi, avec 57 % des gens qui se disent inquiets.

Ce qui est « inquiétant », c’est que c’est 2 % de plus que l’an dernier.

Plutôt que de devenir moins inquiets, les gens semblent plus stressés par la chose, alors que les données sont claires; les batteries des véhicules électriques sont généralement plus durables que la durée de vie de bien des véhicules. Plusieurs constructeurs garantissent d’ailleurs ces dernières pendant huit ans.

« La décision de passer au tout électrique peut sembler insurmontable pour de nombreux consommateurs, et l’option hybride peut être le moyen de combler cette lacune. La demande des consommateurs dictera finalement l’avenir, et je prédis que nous aurons un mélange de véhicules électriques, d’hybrides et de véhicules à combustion interne chez les concessionnaires et sur les routes des États-Unis pendant de nombreuses décennies. » - Greg Brannon, directeur de la recherche automobile chez AAA

L’AAA a mené l’enquête entre le 4 et le 8 avril auprès de 1152 adultes âgés de 18 ans et plus, à l’aide d’un panel basé sur les probabilités, ce qui permet de couvrir environ 97 % de la population des ménages américains. L’organisation a indiqué une marge d’erreur de plus ou moins 4 %.