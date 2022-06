Entre les consommateurs canadiens et américains, lesquels sont plus prêts à faire la transition vers un véhicule électrique ? La réponse à cette question pourrait sembler évidente.

Simplement au Québec, l’ouverture est très grande, tout comme en Colombie-Britannique.

Or, ce n’est pas le cas partout si l’on se fie aux résultats d’une enquête menée par la division canadienne de J.D. Power. Cette dernière a montré que 53 % des consommateurs canadiens se disent « très peu enclins » ou « assez peu enclins » à envisager l’achat d’un véhicule électrique lors du remplacement de leur monture. Cela contraste avec les États-Unis où 59 % des consommateurs se disent « très enclin » ou « plutôt enclin » à envisager l’achat d’un produit tout électrique pour leur prochain véhicule neuf.

J.D. Ney, le directeur de la pratique automobile chez J. D. Power Canada, affirme qu’il y a « plusieurs défis systémiques uniques au Canada », ce qui se traduit par une hésitation face aux véhicules électriques.

Photo : D.Boshouwers Le Volvo XC40 Recharge

Par exemple, 6 consommateurs canadiens sur 10 qui disent qu’il est peu probable qu’ils envisagent l’achat d’un véhicule électrique citent le prix d’achat comme principal argument. Seulement 44 % des consommateurs américains sont du même avis.

Évidemment, il faut considérer que deux provinces uniquement, le Québec (7000 $ à compter du 1er juillet) et la Colombie-Britannique offrent des rabais substantiels additionnels à celui du gouvernement fédéral, ce qui fait baisser de façon importante la facture. (Plusieurs autres provinces offrent des rabais plus modestes). Sans surprise, c’est à l’intérieur de ces deux provinces que les gens sont le plus susceptibles de faire le grand saut.

Aux États-Unis, le crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques reste en vigueur jusqu’à concurrence de 7500 $. Au moins huit États, dont la Californie et New York, offrent des remises additionnelles d’au moins 2000 $. Et les prix des véhicules sont un peu moins élevés au sud de notre frontière.

Le taux de considération est le plus élevé en Colombie-Britannique à 59 % alors qu’il n’est que de 50 % au Québec.

Les résidents de l’Ontario (47 %), des Prairies (38 %) et des provinces de l’Atlantique (35 %) sont les moins intéressés.

Photo : D.Boshouwers Kia EV6

Et qu’est-ce qui « limite » les consommateurs canadiens ? L’autonomie inquiète 65 % des répondants alors que seulement 44 % des acheteurs américains ont la même préoccupation. Évidemment, le climat y joue pour beaucoup ici lorsque l’hiver frappe. D’ailleurs, ça inquiète 44 % des gens.

L’étude en est arrivée à d’autres constats, bien sûr, entre autres que le niveau d’acceptation vis-à-vis les véhicules électriques est en croissance. L’enquête de J.D. Power a été réalisée en avril et mai de cette année et au total, 3701 consommateurs ont été sondés.

