Une bonne nouvelle serait sur le point de concerner l’Ontario. Selon une source très au courant du dossier, Stellantis et LG Energy Solution planifieraient la construction d’une usine de batteries sur le territoire.

L’annonce officielle serait prévue pour le 23 mars, soit ce mercredi.

Les mesures incitatives du gouvernement canadien en faveur des entreprises d’énergie propre ont contribué à attirer ce genre d’investissement, selon la même source qui a demandé à ne pas être identifiée puisque la nouvelle n’est pas encore publique.

C’est le site Bloomberg qui rapporte la chose, ce qui ajoute à la crédibilité de l’information.

Et encore plus si l’on considère qu’en octobre dernier, Stellantis et LG Energy avaient déclaré qu’elles prévoyaient construire une usine de cellules de batteries en Amérique du Nord. Ajoutez à cela que Stellantis a multiplié les annonces en matière d’électrification dernièrement, en lien avec les produits qu’elle commercialise sur notre continent. La compagnie souhaite que 40 % des véhicules qu’elle va livrer en 2030 en sol américain soient tout électriques.

Les deux entreprises avaient déclaré que le début de la production était prévu pour le début de 2024.

Un porte-parole de LG Energy a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’informations à partager sur la question. Les représentants de Stellantis et de l’ambassade du Canada à Séoul n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées par Bloomberg.

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, Vic Fedeli, a mentionné qu’il était « convaincu que la province accueillerait au moins une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques avant les élections de juin ».

Si la nouvelle se confirme cette semaine, elle s’ajoutera toutes celles des derniers mois. Les usines de batteries vont commencer à pousser un peu partout en Amérique du Nord et ailleurs sur la planète, la preuve que le virage entrepris ne pourrait être plus sérieux et durable.