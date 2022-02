Ça fait un bout déjà qu’on entend parler de l’arrivée d’u nouveau moteur six cylindres en ligne au sein du groupe Stellantis. Les produits Jeep et Dodge seraient ceux qui profiteraient le plus de l’ajout de ce bloc.

Et bien si la tendance se maintient, c’est au Salon de l’auto de New York que nous allons en apprendre plus pour ce dernier, plus spécifiquement lors des journées médiatiques qui vont se tenir les 13 et 14 avril prochain.

Ce qui a mis la puce à l’oreille de tout le monde, c’est qu’au Salon de l’auto de Chicago, un journaliste a posé une question à Jim Morrison, le responsable de la marque Jeep en Amérique du Nord, le tout lors d’une table ronde. Selon ce que rapporte le site Autoblog, ce dernier lui aurait répondu : « Est-ce que vous serez à New York ? »

Le moteur en question aurait même un nom, Tornado. On connaît le V6 actuel, un bloc de 3,6 litres, comme le Pentastar. La nouvelle unité profiterait d’un turbo et sa cylindrée serait de 3 litres. Un système hybride léger de 48 volts lui serait également greffé. Et on ne parle pas d’une simple version grossie du bloc 4-cylindres turbo de 2 litres que l’on connaît avec ce constructeur. Le nouvel organe aurait des alésages très petits et rapprochés, ainsi que des chemises de cylindres (cylinder Liner) en aluminium.

Le premier modèle qui profiterait de cette mécanique serait le Jeep Grand Cherokee. Le Wagoneer la recevrait également. Les prochaines générations des Challenger et Charger en jouirait, ainsi que les camionnettes Ram.

Quant à la mission de ce nouveau bloc, ce serait de substituer, dans un premier temps, au célèbre V8 de 5,7 litres de la marque. Différentes versions pourraient aussi être proposées, avec des caractéristiques attrayantes.