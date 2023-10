Le syndicat United Automobile Workers (UAW) est parvenu à un accord de principe avec Stellantis sur un nouveau contrat de travail. C'est ce que rapporte le New York Times, citant une « personne au courant du dossier ».

Suite à l'accord conclu en début de semaine entre l'UAW et Ford, on s'attendait à ce qu'il précipite la conclusion d'une entente similaire avec Stellantis, et c'est ce qui s'est passé. Les deux accords comportent de nombreux éléments similaires ou identiques. Parmi eux, une augmentation de salaire de 25 % pour les membres du syndicat, ainsi qu'un ajustement potentiel en fonction du niveau d'inflation.

Tout comme pour Ford, la nouvelle entente avec Stellantis doit encore être approuvé par le conseil syndical, puis ratifié par un vote des membres du syndicat. La ratification n'est pas une certitude, mais disons qu'elle est assez probable dans les deux cas.

Tous les regards se tournent à présent vers General Motors, le dernier des Big Three à ne pas avoir conclu de nouveau contrat de travail avec l'UAW. Compte tenu du modèle établi par les ententes avec Ford et Stellantis, les équipes de négociation devraient avoir un chemin beaucoup plus court pour parvenir à une entente dans ce cas également. D'ailleurs, le site Politico cite trois personnes au courant du dossier qui confirment qu'un accord avec GM est déjà sur le point d'être conclu.

Les négociations entre l'UAW et Stellantis, GM et Ford ont débuté en juillet, alors que le contrat existant était sur le point d'expirer. Les constructeurs automobiles ont entamé ces négociations avec l'intention de limiter les augmentations des coûts de main-d'œuvre, étant donné que d'autres manufacturiers comme Tesla, Toyota et Honda exploitent des usines d'assemblage non syndiquées aux États-Unis. Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits liés au passage à la mobilité électrique a également été - et continue d'être - massivement coûteux.

Pour sa part, le syndicat a cherché à récupérer une partie des concessions qu'il avait accordées lors des négociations du contrat précédent, à une époque où les trois grands étaient bien plus en difficulté qu'ils ne le sont aujourd'hui.