L’usine Stellantis de Windsor, en Ontario, celle responsable de la fabrication des fourgonnettes de l’entreprise ajoute une semaine de pause à sa production en raison de la crise des semi-conducteurs. La chaîne d’approvisionnement ne fournit tout simplement pas au rythme espéré.

L’assemblage à l’intérieur des installations de Windsor devait reprendre le 24 janvier, mais la pause va durer au moins une autre semaine, nous rapporte la division canadienne du site Automotive News.

« Stellantis continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour atténuer les répercussions sur la fabrication causée par les divers problèmes de chaîne d’approvisionnement auxquels notre industrie est confrontée. En raison de la pénurie mondiale sans précédent de puces électroniques, la production de l’usine d’assemblage de Windsor sera interrompue la semaine du 24 janvier », a déclaré LouAnn Gosselin, porte-parole de la compagnie, via un communiqué.

La production avait été stoppée pendant des semaines afin que le constructeur « aligne sa production sur les ventes mondiales », avait précédemment déclaré LouAnn Gosselin à Automotive News Canada.

Au total, ce sont 4500 personnes qui bossent pendant les deux quarts de travail de l’usine. L’un d’eux doit être supprimé ce printemps. La baisse des ventes de modèles dans cette catégorie est à pointer du doigt, mais aussi le fait que depuis l’abandon de la Dodge Grand Caravan, il n’y a plus de déclinaisons vraiment abordables pour la clientèle. Le véhicule qui l’a remplacé, la Chrysler Grand Caravan, est offert entre 35 000 et 40 000 $. Il n’y a pas si longtemps, on pouvait avoir une variante pour 25 000 $.

L’usine assemble la Chrysler Pacifica (versions régulière et hybride), la Chrysler Grand Caravan pour le marché canadien, ainsi que la Chrysler Voyager pour les parcs aux États-Unis.

Stellantis a vendu 4505 Pacifica au Canada l’an dernier contre 2733 en 2020. Elle a aussi écoulé 2721 Chrysler Grand Caravan en 2021. En 2019, la compagnie en livrait 27 982. Même en pleine pandémie, en 2020, 22 884 modèles étaient liquidés.

