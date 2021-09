Subaru annonce les prix de son Ascent 2022

En juin dernier, Subaru présentait la nouvelle variante Onyx qui allait s’ajouter à sa gamme Ascent pour 2022, le tout dans le cadre d’une légère mise à niveau de mi-parcours pour le VUS. Hier, la compagnie a publié les prix relatifs à cette dernière et à l’entièreté de la gamme pour 2022.

Cette version Onyx, donc, va se vendre 44 995 $. Dans la gamme, elle vient se positionner après les modèles Commodité (37 295 $) et Tourisme (42 895 $, 43 495 $ avec sièges capitaines), et sous les propositions Limited (48 295 $, 48 895 $ avec sièges capitaines) et Premier (51 795 $).

L’idée derrière l’Onyx est assez simple : basée sur la version Tourisme, elle vise à donner à l’utilitaire intermédiaire à trois rangées des couleurs, des accents et des teintes noirs à l’intérieur et à l’extérieur, question de transformer son allure pour qu’elle soit plus sophistiquée et légèrement plus méchante. Les jantes en alliage de 20 pouces sont noires, tout comme les rétroviseurs extérieurs, la calandre et divers autres éléments extérieurs.

L’intérieur reçoit également des touches de noir, que ce soit au tableau de bord ou au groupe d’instruments, ainsi qu’un nouveau revêtement de siège appelé StarTex, dont le matériau est hydrofuge et conçu pour être plus facile à nettoyer.

Photo : Subaru Subaru Ascent 2022, intérieur

Alors qu’il arrive à mi-chemin de sa première génération, l’Ascent ne subit que des changements mineurs, à part la nouvelle finition Onyx. Cela signifie que les acheteurs ne trouveront pas une édition Wilderness de l’Ascent chez leur concessionnaire Subaru.

Le modèle conserve son moteur actuel, un 4 cylindres à plat de 2,4 litres développant 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Il est associé à une transmission à variation continue (CVT) calibrée pour imiter les changements de vitesse d’une boîte automatique à 8 rapports. Les cotes officielles de consommation de carburant pour le modèle avec ce groupe motopropulseur sont de 10,4 litres aux 100 km au combiné. Le VUS a une capacité de remorquage de 5000 livres.

Le Subaru Ascent 2022, avec sa nouvelle variante Onyx, est attendu chez les concessionnaires cet automne.