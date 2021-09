On savait que Subaru préparait un deuxième modèle profitant de son nouveau traitement Wilderness et que ce dernier était pour être le Forester. Voilà un peu plus d’un mois que la firme nous envoie des images nous montant des parcelles d’un véhicule qu’on a reconnu comme le Forester.

Ce dernier devait être présenté officiellement le 2 septembre (demain), mais voilà qu’il a été aperçu sur le site canadien de l’entreprise. Il a été bien sûr retiré depuis, mais son apparition a confirmé ce que tous savaient, c’est-à-dire que le deuxième modèle Wilderness de la gamme allait être le Forester.

En matière de style, la surprise n’est pas la même que lorsque l’Outback Wilderness a été dévoilé, car les modifications dont profite le Forester sont essentiellement du même ordre. Ainsi, le nouveau venu se montre avec des appliques de plastiques additionnelles à la carrosserie, des roues noires de 17 pouces, des pneus tout-terrain, ainsi qu’une garde au sol plus élevée en raison d’une suspension retravaillée. Des plaques de protection sont aussi présentes sous la carrosserie pour protéger les pièces qui contiennent de l’huile. La capacité d’accueil des rails de toit serait aussi meilleure, question de pouvoir fixer des pièces plus imposantes et lourdes à cet endroit.

Photo : Subaru Subaru Forester Wilderness 2022, de haut

Le Subaru Forester Wilderness est aussi attendu avec une nouvelle transmission à variation continue (CVT). Celle-ci va profiter d’un rapport d’engrenage plus bas, conçu pour une meilleure puissance à bas régime. La boîte de transfert et le rapport de réduction du différentiel arrière ont aussi été ajustés en conséquence. Sous le capot, c’est le 4-cylidndres de 2,5 litres de Subaru qui bosse, lui dont la capacité est de 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple.

À bord, les changements attendus sont mineurs et se limitent à des éléments comme des sièges avant portant en relief l’inscription Wilderness, des tapis de caoutchouc et des jauges uniques au modèle, entre autres. Et puisque la boîte CVT est au rendez-vous, l’ensemble de sécurité Eyesight est de la partie, lui qui propose une foule de caractéristiques.

Une fois le Forester Wilderness présenté, nous aurons une meilleure idée du moment précis où il va se pointer en concession. Les prix nous seront communiqués ultérieurement.

Subaru Forester Wilderness 2022, avant

Photo : Subaru Subaru Forester Wilderness 2022, roue