La Subaru BRZ 2024 sera présentée le 23 juillet

• Subaru va présenter une version plus sportive et tranchée de son coupé BRZ le 23 juillet prochain.

La Subaru BRZ va entreprendre en 2024 sa troisième année sous la même forme. Le modèle de deuxième génération est venu partiellement combler les attentes de ceux qui réclamaient plus de puissance de la première cuvée, mais il y a toujours de la place à l’amélioration.

On devrait avoir une idée de ce que Subaru nous prépare dimanche prochain, le 23 juillet, alors que la compagnie va nous présenter une BRZ plus sportive dans le cadre du festival Subiefest, qui se tient en Californie. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend, car la firme japonaise s’est montrée discrète sur la question. Elle a simplement publié une image qui a lancé les spéculations.

La Subaru BRZ 2024

Subaru mentionne qu’elle prépare une version « plus tranchée et plus ciblée » de sa BRZ. Il est difficile de se faire une idée, car la photo partagée est celle d’un phare. Qu’est-ce que la compagnie entend par « plus tranchée et plus ciblée » ? Vos hypothèses valent les nôtres.

Chez Toyota, qui propose la voiture jumelle GR86, des rumeurs veulent que le 3-cylindres turbo de la GR Corolla trouve une niche sous le capot de la GR86. Est-ce que Subaru pourrait en profiter également ? Il est permis d’en douter, car Tetsuya Tada, l’ingénieur qui a négocié les partenariats entre Toyota et Subaru pour les générations précédentes de la 86 (et avec BMW pour la GR Supra), a pris sa retraite en 2021. Il n’y aurait pas de successeur qui pourrait rallier les équipes des deux entreprises pour poursuivre le projet.

Assurément, Subaru doit faire référence à la tenue de route de son modèle lorsqu’elle mentionne « plus tranchée », mais on demeure dans les spéculations. La BRZ pourrait profiter d’une suspension plus ferme et d’une direction plus précise. Donnera-t-on vie à une version similaire à la BRZ STI tS qui avait été dévoilée en 2017. Celle-ci profitait d’une série de modifications de la suspension. On peut aussi penser à une version dédiée à la piste.

Écusson de la Subaru BRZ 2022 Photo : D.Boshouwers

Mécaniquement, à moins d’une grande surprise, il ne devrait pas y avoir de changements. On avait été frileux avec la chose lors de la refonte, car un des éléments clés du plaisir que procure ce modèle sur la route réside dans son équilibre. Or, le moindre changement qui défait la répartition de poids vient changer le comportement routier.

La voiture propose pour le moment un 4-cylindres à plat de 2,4 litres qui livre 228 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Il envoie sa puissance aux seules roues arrière, faisant de la BRZ la seule voiture Subaru qui n’offre pas la traction intégrale.

Au fait, pourrait-on assister à la naissance de la première BRZ animée des quatre roues ?

Les réponses dimanche prochain.