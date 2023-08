Subaru BRZ 2024 : retour de la version tS

• Le retour de la version tS pour la Subaru BRZ 2024 est confirmé.

La semaine dernière, Subaru nous indiquait qu’elle avait du nouveau à nous annoncer concernant l’édition 2024 de sa BRZ. C’est confirmé avec l’annonce du retour de la version tS dans la gamme.

Subaru a révélé la BRZ tS 2024 lors de l’événement Subiefest, qui a eu lieu en Californie hier.

Moteur de la nouvelle Subaru BRZ tS 2024 Photo : Subaru

Concernant cette déclinaison, on parle d’un modèle orienté vers la performance, mais attention, la mécanique demeure la même avec un 4-cylindres de 2,4 litres offrant 228 chevaux.

Le groupe tS comprend des améliorations à la hauteur des freins et de la suspension, ainsi que des éléments visuels qui viennent permettre au modèle de se démarquer et d’être facilement reconnaissable sur la route.

Les principaux changements mécaniques se résument à la présence de freins Brembo à l’avant et à l’arrière, de jantes de 18 pouces différentes et d’une suspension profitant de réglages inspirés de la philosophie STI, avec des amortisseurs Hitachi, en prime.

Freins Brembo de la nouvelle Subaru BRZ tS 2024 Photo : Subaru

À propos des freins, ce sont les mêmes (plus grands rotors et plaquettes de meilleure qualité) que ceux que l’on trouve avec le nouveau groupe Performance de la Toyota GR86, la cousine de la Subaru BRZ. Concrètement, on parle de disques de 12,8 pouces à l’avant et de 12,4 pouces à l’arrière, soit 1,2 et 1,0 pouce de plus que sur les GR86 et BRZ de série.

Les amortisseurs Hitachi de la Subaru sont différents des Sachs de la Toyota. On peut donc s’attendre à des réglages différents entre les deux, ainsi qu’à un comportement différent sur la route (et sur la piste).

Subaru BRZ tS 2024 bleu Photo : Subaru

La version tS de la Subaru BRZ 2024 Photo : Subaru

Visuellement, la BRZ tS porte un logo à la calandre et sur le couvercle de son coffre. Les étriers de frein sont peints en or et les jantes de 18 pouces gris foncé sont légèrement différentes de celles que l’on peut observer sur la version régulière. À l’intérieur, la variante tS profite de surpiqûres bleues et d’une touche de cuir de la même teinte sur les sièges, ainsi que de logos STI sur le bouton de démarrage et au tableau de bord.

Notez que la livrée tS n’est proposée qu’avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports. Elle va cependant pouvoir profiter du système d’aides à la conduite EyeSight de Subaru, ce qui représente une nouveauté pour 2024. En effet, il ne pouvait qu’être associé aux modèles à transmission automatique jusqu’à aujourd’hui.

La BRZ tS sera commercialisée dans le courant de l’année. Son prix nous sera communiqué plus près de sa date de lancement.

Design de la nouvelle Subaru BRZ tS 2024 Photo : Subaru