La sécurité automobile a bien évolué depuis l’époque des tableaux de bord en acier et des ceintures optionnelles. Pourtant, malgré tous les systèmes d’assistance embarqués, aucun conducteur ne souhaite être impliqué dans une collision. Et quand cela se produit, les coussins gonflables demeurent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter les blessures.

C’est dans cette optique que Subaru introduit un tout nouveau coussin gonflable extérieur, spécialement conçu pour protéger les cyclistes en cas d’impact. Installé sur le nouveau Forester 2025 réservé au marché japonais, ce système inédit est une évolution d’une première génération de coussins gonflables pour piétons lancée par Subaru en 2016.

D’un coussin pour piétons à une solution pour cyclistes

Dès 2016, Subaru avait intégré un coussin gonflable pour piétons sur plusieurs de ses modèles comme l’Impreza, le Crosstrek ou la WRX. Ce coussin se déployait à la base du pare-brise, au-dessus du capot, afin d’amortir la tête d’un piéton projeté sur le véhicule.

Le Subaru Forester 2025, avec le coussin déployé | Photo : YouTube (Car Watch Channel)

Mais les cyclistes, souvent projetés plus haut et à des angles différents, n’étaient pas aussi bien protégés. Subaru a donc repensé son système pour qu’il s’étende désormais sur les côtés du pare-brise, protégeant ainsi le cycliste des montants latéraux (piliers A), des zones très rigides du véhicule.

De plus, la manière dont les panneaux supérieurs et inférieurs du coussin sont fixés a été revue pour maintenir l’efficacité de l’ensemble, qu’il s’agisse d’un piéton ou d’un cycliste.

Subaru affirme qu’il s’agit du premier coussin gonflable de ce type au monde. Et il est certes encourageant de voir un constructeur prendre l’initiative d’intégrer directement ce type de protection aux véhicules, qui ne dépend pas des équipements personnels du cycliste.

Pas encore en Amérique du Nord

Pour l’instant, ce coussin gonflable extérieur est réservé au Forester vendu au Japon. La division américaine de Subaru n’a pas encore confirmé s’il sera offert sur les versions nord-américaines à l’avenir.