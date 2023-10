Au Tokyo Mobility Show 2023, Subaru a dévoilé le concept Subaru Sport Mobility, qui préfigure une future Subaru BRZ électrique. Ce projet de design donne un aperçu de ce que pourrait être la prochaine Subaru BRZ électrique. Le thème, partagé par de nombreux constructeurs automobiles japonais lors de l'événement, est que les voitures électriques peuvent toujours offrir un plaisir de conduite.

Subaru Sport Mobility concept Photo : Subaru

Il y a encore peu de détails techniques disponibles concernant ce prototype. Cependant, le concept est censé préfigurer l'évolution de Subaru Sport, ce qui signifie qu'il pourrait être l'un des huit véhicules électriques prévus par Subaru d'ici 2028.

Subaru confirme qu’il s’agit d’un véhicule électrique à batterie (VEB). Au vu des proportions du concept, on peut deviner le placement de la batterie sous la cabine.

Subaru mentionne que la cabine axée sur le conducteur permet de contrôler les quatre roues, mais cela n'indique pas clairement un système de transmission intégrale aux quatre roues.

Subaru Sport Mobility 2023 gris Photo : Subaru

L'intérieur semble relativement prêt pour la production, ce qui contraste avec l'aspect futuriste de l'extérieur. On retrouve un volant à la forme carrée avec une multitude de boutons, notamment ceux pour le régulateur de vitesse adaptatif, la commande vocale et à peu près tout ce que l'on trouverait dans un Crosstrek.

Le reste du tableau de bord ressemble drôlement à celui du Subaru Solterra, suggérant que cette plateforme pourrait être celle du Toyota e-TNGA. Si c'est le cas, une transmission intégrale à double moteur est tout à fait plausible, avec jusqu'à 308 chevaux (d’après ce que livre le Lexus RZ).

La plateforme peut toutefois également accueillir une configuration à propulsion arrière à moteur unique en théorie ou une disposition à traction avant, bien que cela soit moins probable pour une voiture de sport.

Dévoilement du concept Subaru Sport Mobility Photo : Subaru

Visuellement, le concept Subaru Sport Mobility est assez étrange. La coupé deux portes affiche des aspirations sportives mais semble s'inscrire dans l'identité de marque robuste de Subaru avec des pare-chocs et des passages de roue carrés et massifs. Le toit noir et les montants A obscurcis combinés avec les vitres teintées créent une apparence de cockpit semblable à un jet de combat par-dessus une carrosserie composée principalement de lignes droites, que Subaru affirme avoir le moins de facettes et de lignes de caractère possible afin de créer un sentiment de protection.

Le tout nouveau Subaru Sport Mobility Photo : Subaru

Des touches de bleu sur le pare-chocs avant, le capot, les évidements des passages de roue et les jantes elles-mêmes apportent une touche inhabituelle, contrastant avec l'utilisation abondante de fibre de carbone forgée dans le pare-chocs avant, les enjoliveurs de roue et les panneaux latéraux de la voiture. On ignore encore dans quelle mesure la fibre de carbone a été utilisée pour réduire le poids de la voiture de sport.

Il est peu probable que le concept Subaru Sport Mobility se dirige bientôt vers la production. Surtout, il donne un aperçu de l'avenir des voitures de sport de Subaru, peut-être avec une touche d'aventure tout-terrain. Peut-être est-ce là que se dirigera l'avenir de la marque de performance STI de Subaru, ou, si l'on en croit les dépôts de marques, une variante de performance pourrait être baptisée STe.