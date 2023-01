• Subaru a présenté en avant-première deux concepts qu'elle présentera au Tokyo Auto Salon 2023.

• L'un des concepts est le Crosstrek Boost Gear, basé sur, vous l’aurez deviné, le Crosstrek.

• Les modèles sont dotés d'accessoires destinés à les rendre plus aptes au tout-terrain.

Subaru a donné un aperçu cette semaine de deux concepts axés sur le tout-terrain, et qui seront présentés au prochain Tokyo Auto Salon. Voilà une belle façon de marquer soit la fin de l’année présente, soit le début de la prochaine. Le choix est le vôtre.

Les deux études de design portent le nom de Boost Gear et reçoivent un certain nombre d'ajouts pour les rendre plus performantes en dehors des routes pavées.

L'image du Crosstrek Boost Gear suggère une position plus élevée par rapport au sol que le Crosstrek régulier, et il y a des garnitures supplémentaires à l'avant et sur les portières, ainsi qu'une peinture deux tons – ce qui devrait vraiment augmenter les capacités hors route du modèle. Au sommet se trouve une galerie de toit spéciale avec une barre de lumière DEL et même un auvent, et la voiture repose sur des pneus tout-terrain derrière lesquels sont accrochés des garde-boues bleus.

Photo : Subaru Concept Subaru Rex Boost Gear

L'autre modèle est un dérivé du Subaru Rex commercialisé au Japon, et il est également doté de la finition bicolore. Il est équipé de pneus spéciaux et de garde-boues, mais pas de l'habillage des passages de roues ou de la barre de toit.

On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit uniquement d'études de style ou d'un aperçu d'un futur groupe optionnel, ou encore d'une nouvelle finition « à la Wilderness ». Nous en saurons plus lorsque les modèles seront présentés à Tokyo le mois prochain (le 13 janvier pour être exact).