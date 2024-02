Le système Super Cruise de GM maintenant utilisable sur plus d’un million de kilomètres

C’est en 2017 que General Motors (GM) a lancé son système de conduite semi-autonome Super Cruise, l’un des plus efficaces sur le marché. À l’époque, nous avions fait l’essai de ce dernier avec la berline CT6.

Il était alors possible de faire fonctionner le système sur quelque 320 000 km d’autoroutes aux États-Unis et au Canada.

Puis, quantité d’améliorations ont été apportées au dispositif, comme le changement de voie automatique et le fait qu’il est devenu possible pour les propriétaires de camionnettes de l’utiliser en situation de remorquage.

En 2022, on a ajouté plus de routes, si bien que jusqu’à tout dernièrement, Super Cruise pouvait fonctionner sur quelque 644 000 km de routes et d’autoroutes, toujours au Canada et aux États-Unis.

Le système de conduite semi-autonome Super Cruise Photo : General Motors

Aujourd’hui, on passe à une vitesse supérieure, alors qu’il sera possible d’enclencher le système sur encore plus de kilomètres, y compris des routes secondaires. En tout, on porte la capacité à 750 000 miles, soit 1,2 million de kilomètres.

Ça commence à être impressionnant. Les nouveaux itinéraires accessibles seront ajoutés par voie aérienne sans frais supplémentaires jusqu’en 2025, a précisé la compagnie. Cependant, la berline Cadillac CT6, le VUS XT6, ainsi que le Chevrolet Bolt EUV ne pourront pas recevoir les mises à jour, car ils utilisent une plateforme logicielle plus ancienne.

Et la compagnie travaille sur d’autres trucs, dont la conduite en ville, qui n’est pas encore offerte. L’an dernier, GM promettait que c’était en préparation. Le système Ultra Cruise fera vraisemblablement ses débuts avec la berline de grand luxe Celestiq, offerte chez Cadillac.

« GM s’engage à déployer Super Cruise en toute sécurité, en rendant la technologie disponible sur plus de véhicules et plus de routes afin que plus de gens en profitent. Un élément clé de cette démarche est l’extension du réseau routier — dans ce cas, il est presque doublé à nouveau — avec des autoroutes cartographiées par lidar. La cartographie lidar de haute précision nous donne un domaine d’opération où nous sommes confiants dans les capacités de Super Cruise », a déclaré Anantha Kancherla, vice-président des systèmes avancés d’aides à la conduite de la compagnie, via un communiqué.