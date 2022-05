La dernière fois que Lexus a revu son VUS RX, c’était en préparation de sa refonte pour l’année 2016. On arrive donc tranquillement à un cycle de sept ans pour ce véhicule, ce qui est un peu plus que la norme à travers l’industrie.

Considérant les bonnes ventes du modèle, on comprend la prudence de l’entreprise. N’empêche, le renouvellement du RX est prévu pour 2023 et en attente de son dévoilement qui aura lieu le 31 mai prochain, la compagnie a publié une première image du produit en guise d’amuse-bouche.

Évidemment, aucun détail n’a été partagé concernant la dotation, les mécaniques offertes, les améliorations apportées, etc.

Pour avoir une idée de ce qui nous prend au bout du nez, il faut jeter un coup d’œil au nouveau NX 2022. Ce dernier est proposé avec une mécanique atmosphérique, un moteur turbo, ainsi que deux configurations hybrides, dont une rechargeable. On peut anticiper la même recette avec le RX, surtout pour ce qui est des deux variantes hybrides.

Photo : Lexus Lexus RX 2023

À l’intérieur, la signature du NX a assurément servi d’inspiration au RX, ce qui fait que le design devrait se ressembler. Surtout, on va retrouver le nouveau système multimédia de la marque, une approche modernisée qui s’est surtout débarrassée du pavé tactile qui donnait accès à l’écran (et qui nous donnait des boutons).

Bref, on s’attend à un produit bien plus moderne et intéressant. Retenez toutefois une chose ; le RX a longtemps été le modèle le plus vendu de la marque et tranquillement, Lexus voit son NX jouer ce rôle. Conséquemment, le prochain RX sera peut-être appelé à occuper un poste un peu plus effacé au sein de la famille.

La gamme qui sera annoncée va nous donner une bonne idée. On se reparle de tout cela à la fin du mois.