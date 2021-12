Depuis qu’on parle des voitures électriques, on en revient inévitablement à discourir d’autonomie. C’est le nerf de la guerre pour plusieurs. Heureusement, on ne fait plus état des quelque 150 km qu’on avait au début alors qu’on fait davantage mention d’une norme de 400 aujourd’hui.

N’empêche, plusieurs en souhaitent toujours plus. Et ça s’en vient. Déjà, certains modèles qui arrivent sur le marché (et d’autres qui sont attendus) en promettent 500, voire 600. La Lucid Air qui a récemment été lancée en suggère plus de 830.

De son côté, Mercedes-Benz va en servir encore plus, du moins avec le concept EQXX qu’elle compte présenter au Consumer Electronics Show de Las Vegas qui va se tenir au début du mois de janvier 2022. Concrètement, c’est le 3 de ce mois qu’il sera montré.

Ce qui frappe, bien sûr, c’est cette liberté annoncée à 1000 kilomètres. Jusqu’ici, c’est la berline EQS qui offre la plus grande capacité chez Mercedes-Benz avec 563 km. Notez que le concept Vision EQXX est plus petit.

Photo : Mercedes-Benz Le Vision EQXX de Mercedes-Benz, avant

Markus Schäfer, le directeur de l’exploitation chez Mercedes-Benz, a dévoilé quelques caractéristiques importantes qui seront à surveiller lors de la présentation. Ce sera le cas du coefficient de traînée (l’analyse du design sera révélatrice) qui promet d’être meilleur que les 0,20 de la berline EQS… qui se veut la voiture la plus aérodynamique sur le marché à l’heure actuelle. Markus Schäfer affirme également que la densité énergétique des cellules de la batterie du concept Vision EQXX sera de 20 % supérieur à celle de l’EQS.

Pour Mercedes-Benz, le concept Vision EQXX est plus qu’une simple voiture. Il s’agit en fait d’un laboratoire roulant qui va servir à améliorer le développement de tous les futurs véhicules électriques de la marque. Tout a été passé au peigne pour rendre l’étude plus compétente sur le plan de l’efficacité. Tous les départements ont été mis à contribution, y compris les spécialistes de la Formule 1 et de la division AMG.

On a bien hâte d’en apprendre un peu plus sur l’EQXX, mais disons que la table est mise pour une intéressante suite des choses.