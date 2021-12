Mercedes-Benz Vision EQXX : un concept à surveiller au CES

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas approche à grands pas, lui qui va ouvrir ses portes au début du mois de janvier. En prévision de ce dernier, plusieurs y vont de petites annonces concernant ce qu’ils ont l’intention de dévoiler là-bas. La dernière compagnie en lice est Mercedes-Benz.

Il y a deux semaines, la firme de Stuttgart a partagé les premières images de son prochain concept tout électrique, le Vision EQXX, et elle en a ajouté une autre aujourd’hui. Le concept est présenté comme « le véhicule le plus efficace que la marque ait jamais construit ». L’image dévoilée nous montre un profil très aérodynamique. Pour voir le modèle au complet, il faudra bien sûr patienter jusqu’au début de janvier.

De profil, le Vision EQXX ressemble à une évolution du Concept IAA de 2015. Cependant, contrairement à son prédécesseur futuriste, le nouveau modèle est doté de rétroviseurs, de poignées de porte et d’unités d’éclairage à DEL, ce qui nous indique qu’il est plus près de la production.

Mercedes qualifie son prototype Vision EQXX d’« étude définie par logiciel », soulignant au passage son objectif d’être cheffe de file en fait de mobilité électrique et de logiciels automobiles. Le concept a été réalisé en « un temps record » grâce à des équipes de développement travaillant de façon parallèle et transversale. Le modèle utilisera un groupe motopropulseur électrique « de pointe », et se démarquera avec un poids minimal et des matériaux durables.

Nous aurons peut-être droit à d’autres informations d’ici le 3 janvier, il faudra voir. La première mondiale du modèle est prévue pour 18 h cette journée-là. Le véhicule pourra ensuite être admiré au kiosque de Mercedes-Benz entre le 5 et le 8 janvier au CES.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision EQXX, avant