C’est la semaine prochaine, plus précisément le 30 novembre, que sera officiellement lancée la version de production du Tesla Cybertruck, avec les premières livraisons du modèle prévu au même moment.

On apprenait en début de semaine que seulement 10 exemplaires seraient livrés lors de l’événement célébrant la chose. Celui-ci aura lieu à l’usine texane d’Austin qu’opère la compagnie.

Pour cette occasion, on devrait en apprendre un peu plus sur le modèle, notamment les informations concernant la batterie, le groupe motopropulseur, les performances et l’autonomie des différentes versions offertes.

On apprenait récemment que le modèle pourrait, au mieux, être capable de remorquer jusqu’à 11 000 livres et en transporter 2500 dans sa caisse.

En attendant, on vient d’avoir droit à une nouvelle salve de photos, fruit du compte X (anciennement Twitter) de @ya78756632. Les photos avaient été initialement téléchargées sur le site Weibo par l’utilisateur xiaohongshu.

Les images, de très bonne qualité, pourraient bien être des clichés officiels de Tesla. Elles nous offrent un aperçu du tableau de bord du modèle et de quelques éléments intérieurs, ce qui n’avait pas été vu avec autant de clarté jusqu’ici.

Écran et sièges dans le Tesla Cybertruck Photo : Weibo (xiaohongshu)

L’un des clichés nous dévoile un gros plan de l’écran tactile, avec une partie du menu. On y découvre des commandes pour l’ouverture et la fermeture du couvre-caisse, des réglages pour la suspension adaptative, ainsi qu’une icône pour l’intéressant « Car Wash » (lavage du véhicule) de Tesla qui ferme toutes les fenêtres, verrouille le port de recharge et désactive les essuie-glaces.

La photo des sièges montre des baquets dotés de soutiens latéraux importants. Celle du coffre avant révèle ce qu’on avait déjà eu l’occasion de voir sur une photo-espionne, soit un espace offrant un volume correct, mais moindre que ce qu’on retrouve avec le Ford F-150 Lightning, ainsi qu’avec les futurs Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV.

Coffre, et fétail extérieur du Tesla Cybertruck Photo : Weibo (xiaohongshu)

Sur un autre cliché, on voit très bien le rétroviseur à forme triangulaire du modèle, ainsi que l’immense essuie-glace du pare-brise.

Les premiers Tesla Cybertruck seront livrés la semaine prochaine Photo : Weibo (xiaohongshu)

Pour la suite, nous verrons bien ce que la compagnie va partager jeudi prochain.