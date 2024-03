0-100 km/h en une seconde : est-on devenus fous ?

• 0-100 km/h en moins d’une seconde : est-ce que le monde est devenu fou ?

Récemment, Elon Musk, le grand patron de Tesla, annonçait que le roadster qu’il promet depuis sept ans serait enfin mis en production vers la fin de l’année et que ce dernier sera capable d’effacer le 0 à 60 miles à l’heure (m/h) (0-97 km/h) en moins d’une seconde.

Mais pourquoi ?

Lorsqu’il avait annoncé le modèle en 2017, il clamait à ce moment que la voiture pourrait atteindre cette vitesse en 1,9 seconde. C’était démentiel comme chiffre, et voilà qu’on retranche une seconde à ce chrono. Depuis, la compagnie a mis sur le marché la version Plaid de sa Model S, capable de passer de 0 à 100 km/h en environ 2,1 secondes (2,0 secondes pour le 0-60 m/h).

C’est impressionnant qu’on s’entende là-dessus, mais pour la nécessité, on repassera.

Dans l’univers de la course automobile, on s’attend à repousser les limites de la sorte ; c’est la nature de ce sport. Pour ce qui est des véhicules que l’on retrouve sur la route, c’est un non-sens.

Et c’est aussi vrai pour tous les modèles (essence ou électrique) qui ont pu être mis de l’avant, comme chez Dodge avec les versions vitaminées de la berline Charger et du coupé Challenger. En janvier 2022, un accident horrible s’est produit à Las Vegas où le conducteur d’une Dodge Challenger filant à plus de 160 km/h sur une route où la limite est de 60 km/h a embouti une fourgonnette transportant sept personnes, dont trois jeunes enfants. Toutes sont décédées.

Tesla Model 3 Photo : Tesla

Je veux bien croire qu’il est possible d’atteindre ces vitesses avec une voiture dotée d’un moteur de 150 chevaux, mais la tentation est beaucoup plus forte avec un modèle équipé d’un monstre sous le capot… ou de moteurs électriques hyper puissants.

À un moment donné, où doit être tracée la limite en ce qui concerne les véhicules de promenade ? Est-ce que les autorités devraient en tracer une ? Est-ce que les constructeurs ont une responsabilité morale de ce côté ? En bout de piste, n’est-il pas de la responsabilité de chaque conducteur de se comporter de façon civilisée sur la route ? Je n’ai pas la réponse. Je ne suis qu’un citoyen qui se questionne. Mais la simple pensée que bientôt, en raison de l’augmentation du nombre de véhicules très performants sur la route, plusieurs conducteurs inexpérimentés vont se retrouver au volant de véritables fusées est suffisante pour m’inquiéter.

Les constructeurs vont toujours en offrir plus, car c’est accrocheur. Si aujourd’hui, seules certaines voitures d’exception sont capables de telles prouesses, demain, ce seront les Toyota Corolla et Honda CR-V de ce monde qui seront bien trop puissants.

La puissance d’un modèle donné est une caractéristique de sécurité non négligeable, car elle peut nous permettre d’éviter le pire dans certaines conditions, mais on n’a pas besoin de 1000 chevaux pour ça.