Test concluant pour une voiture volante au Japon

Depuis le début des années 1900, l’homme rêve à la voiture volante. Au fil du siècle dernier, divers prototypes ont vu le jour et un prototype a déjà failli passer au stade de production, soit la Convair Model 118.

De nos jours, avec la technologie, il est permis d’espérer et un récent test réalisé au Japon vient confirmer qu’on n’est pas trop loin de la coupe. En fait, la semaine dernière, la firme japonaise SkyDrive a effectué un vol expérimental au centre d’essai de Toyota.

Le prototype SD-03 de SkyDrive est un modèle à décollage et atterrissage vertical, un peu à l’image d’un drone. Il se veut un concept pour un nouveau type de taxi. Il est tout petit avec une empreinte totale d’environ 12 pieds carrés, ce qui signifie qu’il pourrait atterrir dans un endroit représentant la taille de deux places de stationnement. Son élévation est assurée par quatre jeux de rotors contrarotatifs, chacun étant actionné par son propre moteur. L’entreprise affirme que la configuration à huit rotors et quatre moteurs assure une certaine sécurité en cas de panne. Elle est convaincue que cette approche pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes des législateurs qui craignent que des objets de la taille d’une voiture ne tombent du ciel.

Le vol d’essai a duré quatre minutes à une altitude de six pieds. On voulait éviter bien sûr un malencontreux accident.

Photo : SkyDrive Prototype de voiture volante de SkyDrive, avant

Si ce modèle est éventuellement produit, on parlera d’un biplace. Le prototype n’est qu’un monoplace. La conception intègre des phares et des feux, non seulement aux endroits habituels, mais aussi sous le véhicule afin que les gens au sol puissent facilement déchiffrer les déplacements du SD-03. La firme prévoit effectuer d’autres essais de vols d’ici la fin de l’année, avec l’objectif d’envoyer des taxis dans le ciel environnant de Tokyo d’ici 2023.

Verrons-nous réellement des voitures volantes dans le ciel en 2030 ? S’il est difficile de répondre par l’affirmative à cette interrogation, disons qu’on est plus près de cet objectif aujourd’hui qu’on l’était au début du siècle dernier.

Photo : SkyDrive Prototype de voiture volante de SkyDrive, au décollage