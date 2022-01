L’industrie automobile est actuellement aux prises avec cette pénurie de composantes et tout indique qu’il faudra composer avec cette réalité pendant un bon moment encore. Les stocks sont limités et les prix des véhicules neufs et usagés ont atteint un niveau historique, mais à travers ce passage plus corsé pour les automobilistes, il existe encore – heureusement d’ailleurs – des options de véhicules plus intéressants au chapitre de leur rapport qualité/prix.

À voir aussi :

Ici, il ne s’agit pas de viser le prix le plus bas, mais bien d’y aller avec la meilleure qualité possible pour le prix, sans oublier le niveau d’équipement qui entre bien entendu en ligne de compte. Pour 2022, on ne change pas les catégories de l’an dernier.

Voici donc les 10 modèles à considérer en 2022 pour leur rapport qualité/prix.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Meilleur véhicule sous-compacte : Kia Rio 5