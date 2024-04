Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été 2024. Aujourd’hui, nous présentons un résumé de l’état des choses dans le domaine en ce qui a trait aux pneus d’été et toutes saisons pour VUS et camionnettes. Demain, nous aurons un chapitre dédié aux pneus pour véhicules électriques. Voir aussi : Guide d’achat : les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour voitures et petits VUS en 2024 Cette section de notre dossier dédiée aux pneus d'été et toutes saisons est spécialement conçue pour les grands VUS et les camionnettes. Il est à noter que la plupart de ces véhicules partagent des plateformes similaires, voire identiques, à celles des berlines de la même marque. De nombreux produits mentionnés dans notre guide pour les voitures et petits VUS sont également disponibles dans des tailles adaptées aux véhicules plus imposants.

Chevrolet Colorado ZR2 Desert Boss | Photo : Chevrolet

La tendance actuelle…

Cela dit, depuis quelques années, un nombre croissant de constructeurs de camionnettes et de VUS proposent des versions au design plus robuste. Bien qu'ils ne soient pas strictement conçus pour le tout-terrain, ces modèles, du plus petit au plus grand, arborent des pneus au profil plus agressif et un design résolument robuste.



Il est clair que cette catégorie inclut de petits VUS tels que le Bronco Sport ainsi que de véritables véhicules tout-terrain comme le Jeep Wrangler Rubicon ou le Land Rover Defender. Bien que certains de ces véhicules ne foulent jamais la boue ni les sentiers exigeants, leur allure robuste reste leur atout principal. Néanmoins, les propriétaires de ces camionnettes devront tôt ou tard remplacer leurs pneus, et certains choisiront des options moins agressives et surtout moins bruyantes.

Ford Ranger Raptor 2024 | Photo : D.Rufiange

Vous trouverez également dans ce dossier une sélection de pneus extrêmement robustes pour des camionnettes telles que le Ford Raptor ou le Chevrolet ZR2, souvent utilisées pour des aventures tout-terrain plus exigeantes. De nombreux fabricants proposent une vaste gamme de pneus hors route. Avant de faire votre choix, il est crucial de bien vous informer et d'examiner attentivement les options disponibles.



Personnellement, je vous recommande de privilégier les produits issus de grandes marques reconnues. Bien que vous ayez un budget à respecter et des préférences personnelles, les offres alléchantes de marques moins connues peuvent finalement s'avérer décevantes.



Il est important de noter que de nombreux pneus avec une bande de roulement agressive arborent le logo hivernal, représenté par une silhouette de montagne et un flocon de neige. Ce symbole indique que le pneu peut être légalement utilisé en hiver. Cependant, soyez vigilant car ces pneus, particulièrement ceux de largeur excessive, peuvent ne pas offrir les performances escomptées en conditions hivernales.



Rappelez-vous aussi que des pneus trop larges, dépassant des ailes de votre véhicule, peuvent vous exposer à des contrôles et à des sanctions de la part des autorités. Prenez donc le temps de choisir judicieusement pour éviter de futurs désagréments.

Le concept Jeep Gladiator Rubicon, avec des pneus BF Goodrich All-Terrain KO2 | Photo : Jeep

Le pneu BF Goodrich All-Terrain KO2 | Photo : Goodrich

BF Goodrich All-Terrain KO2 À tout seigneur tout honneur - BF Goodrich (une marque dans le giron de Michelin) n’a plus besoin de présentation même s’il connaît de plus en plus de concurrence. Le KO2 est même offert en monte d’origine sur certaines camionnettes. Il se distingue par ses compétences et sa durabilité, et il pourrait être apprécié en conduite hivernale aussi.

Le pneu Goodyear Wrangler Duratrac | Photo : Goodyear

Goodyear Wrangler Duratrac Tout comme le K02 de BF Goodrich, le Wrangler Duratrac est un produit reconnu et généralement très apprécié par ses utilisateurs. Goodyear est une grande marque responsable et son Duratrac, lui aussi installé en première monte par certains constructeurs de camionnettes, a déjà fait ses preuves en excursions hors-route. Ses sculptures aux abords des flancs en font un choix judicieux pour les amateurs d’excursions exigeantes. Si vous faites beaucoup d’autoroute, le modèle Wrangler SR-A serait plus recommandable.

Le pneu Yokohama Geolandar G017 | Photo : Yokohama

Yokohama Geolandar G017 Le G017 est un des plus récents produits de Yokohama sur le marché. Il ne remplace pas l’excellent G015 (que nous avons déjà couvert ici après un essai à moyen terme) mais en situation hors-route, surtout pour les camionnettes les plus robustes, il devrait s’avérer encore plus efficace. Pour ceux qui sont vraiment sérieux en excursions hors-route, regardez du côté des W/T G003 alors que pour l’autoroute, mieux vaut examiner le nouveau G056 homologué.

Le pneu Nokian Outpost nAT | Photo : Nokian

Le pneu Nokian Outpost nAT, sur un Jeep | Photo : E.Descarries

Nokian Outpost nAT Toujours à l’essai sur un de mes véhicules, un Jeep TJ, l’Outpost s’est, jusqu’ici, avéré très intéressant tant en hiver qu’en été. Lorsqu’il a été lancé, il y a quelques années, il était fabriqué en Russie. Mais aujourd’hui, c’est l’usine du Tennessee du fabricant finlandais qui le produit, tout en ayant ajouté les lettres nAT à ses flancs pour qu’on le reconnaisse. Ce pneu n’est peut-être pas disponible partout, surtout dans les magasins à grande surface, mais la plupart des distributeurs et revendeurs peuvent vous le trouver facilement.

Le pneu Toyo Open Country | Photo : Toyo

Le Nissan Pathfinder Rock Creek 2023, avec des pneus Toyo Open Country | Photo : Nissan

Toyo Open Country Cet excellent produit d’origine japonaise n’a plus besoin de présentation. On le retrouve même en première monte sur certains véhicules neufs. Sa plus récente version AT 3 se présente avec un des trois designs de bande de roulement selon le degré d’adhérence que vous recherchez. Notons que cette version est moins bruyante sur pavé sec que les anciennes générations.

Le Jeep Gladiator 2024, avec des pneus Falken Wild Peak | Photo : Jeep

Falken Wild Peak A/T Avec le temps, le manufacturier japonais Falken (issu de la gamme Sumitomo) s’est taillé une place enviable dans le segment des pneus hors-route ou agressifs. De plus, alors qu’il soit devenu un produit de première monte sur certains VUS moins imposants, c’est peut-être là le pneu que vous recherchez si votre camionnette ou VUS est plus petit.

Le pneu Bridgestone Dueler A/T Revo | Photo : Bridgestone

Le Ford Super Duty F-350 Limited 2023, avec des pneus Bridgestone Dueler | Photo : Ford

Bridgestone Dueler A/T Revo Avec Bridgestone, on fait également affaire à une grande compagnie d’excellente réputation. Son Dueler A/T Revo a peut-être une allure un peu moins agressive que celle de la concurrence mais le pneu est très efficace et surtout silencieux sur la route. Notons que Bridgestone possède la marque américaine Firestone dont le Destination M /T 2 est plus agressif et plus bruyant mais tout indiqué pour les plus grandes camionnettes.

Le pneu Continental Terrain Contact | Photo : Continental

Le Honda Pilot TrailSport 2023, avec des pneus Continental Terrain Contact | Photo : Honda