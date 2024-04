Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons 2024. Nous vous avons présenté un résumé de l’état des choses dans le domaine en ce qui a trait aux pneus d’été pour voitures et petits VUS, ainsi qu’aux pneus d’été pour les VUS plus imposants et les camionnettes. Aujourd’hui, un chapitre dédié aux pneus pour véhicules électriques.

Voir aussi : Guide d’achat : les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour voitures et petits VUS en 2024

Voir aussi : Guide d’achat : les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour VUS et camionnettes en 2024

Plusieurs sinon la majorité de fabricants de pneus travaillent depuis un certain temps sur des produits compatibles avec les nouveaux véhicules électriques qui sont devenus de plus en plus nombreux sur le marché.

Chose certaine, l’auto électrique deviendra un facteur d’importance des ventes au cours des années à venir. Les fabricants de pneus le prévoient et déjà, les plus grands noms ont commencé à créer des pneus spécifiques pour ces véhicules (autos, VUS, camionnettes, voitures exotiques) ou à identifier ceux qui sont adaptables à la plupart des modèles électriques.

Le Subaru Solterra 2023 | Photo : D.Boshouwers

Pourquoi des pneus spéciaux pour les VÉ ?

Il faut comprendre qu’un véhicule électrique est non seulement plus lourd (à cause de ses batteries), mais aussi plus puissant (un moteur électrique applique tout son couple dès les premiers tours d’opération).

Ensuite, les VÉ sont plus silencieux ce qui exige des pneumatiques moins bruyants.

Ne vous surprenez donc pas de voir plusieurs pneumatiques, nouveaux ou reconduits, et affichés avec le sigle E+ ou EV pour les identifier comme étant compatibles avec les véhicules électriques.

Un autre point à retenir : si je me fie à mon recherchiste expert dans le domaine, Étienne Prévost de Pneus Premier Choix, certains pneus sont d’une toute nouvelle conception, d’autres pourraient être tout simplement des pneus déjà en production qui ont été évalués et recommandés par leur manufacturier pour être utilisables avec plusieurs véhicules électriques.

Les nouveaux pneus EV pour 2024 au Canada

Comment recommander des pneus qui pourraient être les meilleurs alors que leur commercialisation débute à peine? Allons-y d’abord avec les marques qui jouissent déjà d’une belle réputation au niveau de la conception et de l’ingénierie.

Le pneu Michelin Pilot Sport EV | Photo : Michelin

Michelin Pilot Sport et Sport All Season EV

Voici le parfait exemple de pneus qui ont été adaptés pour les VÉ. Déjà bien reconnu pour les voitures sport, ces Michelin Pilot intègrent une bande intérieure pour en diminuer la transmission des bruits de la route.

Ils sont disponibles en 32 grandeurs pour jantes de 19 à 21 pouces. Mais, ils sont assez coûteux !

Attendez-vous à ce que d’autres produits Michelin pour VÉ fassent sous peu leur apparition.

Le pneu Bridgestone Turanza EV | Photo : Bridgestone

Bridgestone Turanza EV

Autre marque reconnue, celle-ci d’origine japonaise, Bridgestone vient de lancer un pneu tout nouveau qui se distingue par une nouvelle bande de roulement composée du polymère PeakLife. Bridgestone explique que ses lamelles 3D aident le pneu au point de vue tenue de route. La marque offre d’ailleurs une garantie de 90 jours pour permettre aux automobilistes de l’essayer avant de prendre une décision finale.

Le pneu Goodyear ElectricDrive GT | Photo : Goodyear

Goodyear ElectricDrive et ElectricDrive GT

Lancé tout récemment, ce pneu spécifiquement conçu pour les véhicules électriques est proposé en diverses grandeurs et même en version GT pour voitures de performance. Goodyear en vante le design spécialisé pour les VÉ et surtout l’attention apportée au silence de roulement et, bien entendu, la cote XL pour la capacité de charge (car les VÉ, on le sait, sont plus lourds que les véhicules réguliers à cause de leur batterie).

Peu de commentaires nous sont parvenus vu qu’il soit si nouveau, mais on peut se fier à la marque et ce, même si certains de ses produits sont plus abordables que ceux de la concurrence.

Le pneu Pirelli Elect | Photo : Pirelli

Le pneu Pirelli Elect sur le Hyundai Ioniq 5 N | Photo : Hyundai

Pirelli Elect

Le fabricant de pneus Pirelli n’a plus besoin de présentation. Notons que nous avons déjà parlé de ses pneus ELECT dans le passé lors de la publication de nos dossiers sur les pneus d’été.

Pour le moment, la grande majorité des pneus de Pirelli destinés aux véhicules électriques est dirigée vers les voitures d’ultra-haute et de haute performance. Toutefois, ce fabricant italien nous assure que par ses nouvelles technologies, il a réussi à diminuer les bruits de la route jusqu’à l’ordre de 20% selon ses essais compilés à bord d’un VW ID.4. Toutefois, le prix de ses pneus n’est pas exactement une aubaine mais leur tenue de route est exceptionnelle.

Le pneu Yokohama Advan Sport EV | Photo : Yokohama

Yokohama Advan Sport EV

Lancé l’année dernière, le Yokohama Advan Sport EV A/S s’annonce comme un pneu toutes saisons, mais il n’est pas homologué pour l’hiver.

Pour le moment, il est livrable en une dizaine de grandeurs pour jantes de 18 à 20 pouces.

Selon son fabricant, le produit intègre un nouveau composé avec plus de silice pour optimiser l’adhérence.

Le pneu Continental EcoContact 6 | Photo : Continental

Le pneu Continental EcoContact 6, sur le Volkswagen ID.7 | Photo : Volkswagen

Continental EcoContact 6

L’EcoContact6 du manufacturier allemand Continental n’est pas nécessairement présenté comme étant un pneu spécifiquement conçu pour les VÉ, mais son fabricant en vante les qualités comme étant adaptable aux VÉ. Il est parmi les pneus d’origine de certaines grandes marques allemandes d’automobiles. Son composé de bande de roulement Chilli 2,0 lui assure un certain silence de roulement tant recherché par les propriétaires de VÉ.

Le pneu Hankook Ion | Photo : Hankook

Le pneu Hankook Ion, sur le Kia EV9 | Photo : Kia

Hankook Ion

Sans qu’il en fasse tout un plat, le manufacturier sud-coréen Hankook (ce nom veut dire « Qui vient de Corée ») a réussi à développer une gamme intéressante de pneus pour VÉ, sous le nom de Ion. Disponible pour jantes de 18 à 21 pouces, ce pneu jouit de la technologie Noise Guard qui élimine presque 30 % des bruits de la route. Incidemment, Hankook propose ce pneu pour automobiles, alors qu’il offre une gamme différente pour les VUS.

Le pneu West Lake Superide 1 EV | Photo : West Lake

West Lake Superide 1 EV

Si vous recherchez un pneu au prix abordable, vous savez que vous pouvez vous tourner vers des marques dites chinoises pour vos achats. Si, dans le passé, plusieurs consommateurs n’étaient pas satisfaits de ces produits, il faut avouer qu’avec le temps, certains manufacturiers chinois ont réussi à maîtriser la technologie pour nous propose des produits intéressants.

Le Superide 1 EV de West Lake pourrait bien en être pourrait bien l’exemple parfait. Le manufacturier en vante le silence de roulement grâce à sa technologie Zuper Silent. Il ne nous reste plus qu’à obtenir plus de commentaires des utilisateurs.