Auto123 met à l’essai la Toyota Camry 2020 dans ses variantes hybride, AWD et TRD.

On se répète, mais les berlines d’aujourd’hui sont, dans l’ensemble, mieux construites, plus performantes et plus économes en carburant qu’elles ne l’ont jamais été. Et cela survient au moment précis où elles sont écartées au profit des VUS. Les Honda Accord, Volkswagen Passat (appelée à disparaître), Kia K5 et Toyota Camry ne l’ont pas facile.

Nous avons eu l’occasion de tester plusieurs versions de la Camry 2020, chacune bien distincte au sein de la gamme : l’hybride, la nouvelle variante AWD et la TRD. Les deux premières pourraient plaire à une grande partie de la clientèle canadienne, tandis que la dernière est plutôt une affaire de niche.

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry TRD 2020

Le style

Quelle que soit la version, la Camry est une berline bien agencée et bien proportionnée, notamment à l’arrière avec des feux bridés, et le lettrage C-A-M-R-Y sur le coffre. Sur les flancs, les lignes sont bien proportionnées, la fenestration n’étant pas totalement écrasée par un seuil de porte élevé comme c’est le cas sur certains autres modèles.

La partie avant est chargée avec des phares inclinés, des entrées d’air situées aux extrémités basses, et des ouvertures plus hautes au centre de la grille. L’allure n’est pas gênante, toutefois.

Notez que la variante haut de gamme (XLE) dispose de sa propre calandre, mais cette dernière présente un style plus terne à mon humble avis.

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry hybride 2020

Les versions

L’offre s’amorce avec la version de base LE (28 889 $). Viennent ensuite les modèles SE (30 819 $), XSE (37 259 $) et XLE (39 059 $). Toutes les versions peuvent être équipées de la traction intégrale (LE à 31 119 $, SE AWD à 32 559 $, XSE AWD à 38 919 $ et XLE AWD à 40 659 $). Les personnes intéressées par la configuration hybride peuvent également l’obtenir avec toutes les variantes (LE à 33 819 $, SE à 32 599 $, XSE à 37 259 $ et XLE à 43 619 $).

Pour ceux qui ne veulent pas d’un moteur 4-cylindres ou d’une configuration hybride, les déclinaisons XSE V6, au prix de 40 659 $, ou la XLE V6, à 43 859 $, sont livrables. La XSE peut être équipée du groupe TRD (voir ci-dessous), auquel cas vous paierez 38 259 $, soit moins que la XSE, car certaines autres caractéristiques sont supprimées.

La Camry hybride

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry hybride 2020, écusson

On la choisit pour espacer ses visites à la pompe. Elle offre le confort et la fiabilité que vous attendez d’une berline Toyota, mais il y a un coût supplémentaire pour obtenir cette technologie. Par exemple, la version régulière de la Camry SE commence à 30 819 $, tandis que le système hybride porte ce prix à 32 599 $. Mais la différence de prix n'est pas grande, surtout que cette Camry comprend un système qui récupère l'energie au freinage pour diminuer un peu plus le temps passé en mode moteur à essence, ce qui aidera évidemment au niveau de vos économies à la pompe. Après une semaine de conduite en ville, ma moyenne était de 5,6 litres / 100 km.

Toyota a installé dans la Camry hybride une fonction que tout véhicule de ce type devrait, selon moi, posséder : un bouton EV permettant de contrôler quand vous conduisez en mode tout électrique (en ville) et quand vous ne le faites pas (sur l’autoroute). Malheureusement, ce système-ci ne livre pas ce qu'il promet, la Camry hybride ne proposant pas d’autonomie électrique. En appuyant sur le bouton on s'assure que la voiture démarre à l’électricité, mais elle passe très vite à l’essence dès qu’on appuie un peu trop sur l’accélérateur. Ce qu'elle fait de toute manière, même sans qu'on appuie sur ce bouton ! Alors quoi bon l'avoir ?

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry hybride 2020, intérieur

Sinon, il y a trois modes de conduite, Eco, Normal et Sport. Le premier s’explique de lui-même, et le dernier est une fausse publicité. Restez sur le mode du milieu, c’est la bouillie qui convient à ce modèle.

La Camry hybride fonctionne avec un moteur 4-cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique, le tout jumelé à une transmission à variation continue (CVT). À lui seul, le moteur à combustion délivre 176 chevaux, tandis que la puissance totale des deux mécaniques est de 208 chevaux. Lors de notre essai, ce groupe motopropulseur n’a jamais semblé particulièrement énergique ou flasque. C’est renforcé par la présence d’une boîte CVT efficace, mais qui amène ses limitations. Ça fait le travail, sans plus.

La Camry AWD

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry AWD 2020, profil

Toyota a rajouté la transmission intégrale à la Camry (et l'ajouté à l’Avalon) cette année, de la musique aux oreilles des amateurs canadiens de berlines. Mieux, l’option est offerte avec quatre niveaux de finition (mais pas avec le moteur V6). N’attendez pas de cette version une conduite plus excitante ; c’est strictement pour ajouter plus de sécurité et de tranquillité d’esprit à une voiture déjà axée sur la sécurité.

Dans cette configuration, la puissance du 4 cylindres de 2,5 litres est de 202 chevaux et la transmission est une automatique à 8 vitesses. Cette dernière contribue à dynamiser la conduite par rapport à la version hybride. Mais soyons clairs : bien que cette nouvelle Camry soit plus maniable sur route que le modèle précédent, elle n’est pas pour autant une sportive. Et n’oubliez pas que la traction intégrale entraîne inévitablement une consommation de carburant plus élevée. Ma semaine de conduite principalement urbaine m’a permis d’obtenir une consommation médiocre de 12,7 litres aux 100 km.

La Camry AWD que j’ai conduite étant une XSE, elle se présentait plus racée que la version SE hybride grâce à sa calandre avant sport, son aileron arrière, son échappement double et ses roues de 19 pouces en aluminium. De plus, elle est dotée d’une finition extérieure bicolore ; critiquée par certains, cette approche ne me dérange pas du tout. J'avoue avoir passé quelques moments lors de ma semaine de conduite à admirer la voiture de proche et de loin. Remarquez, j'ai fait pareil avec la version TRD de la Camry, mais ça c'est une autre histoire. Et, parlent de ...,

La Camry TRD (XSE with V6)

Toyota Camry TRD 2020, trois quarts avant

C’est la première fois que l’équipe Toyota Racing Development (TRD) s’implique dans une refonte de la Camry, et le travail a été bien fait. Cette version attire l’attention partout où elle passe. De berline élégante, mais sobre, la Camry TRD prend des allures pour la piste. Ce n’est pas sa mission, mais la Camry TRD est quand même beaucoup plus performante que les autres Camry que nous avons essayées cette année.

L’ensemble TRD est un complément qui peut être superposé à la version XSE avec moteur V6. Il donne à la voiture un style distinct et plus agressif et ajoute un ensemble aérodynamique à la carrosserie. Ce dernier comprend un séparateur avant, des jupes latérales, un aileron au coffre et, l’élément le plus important de tous, un diffuseur arrière.

Mais ce que Toyota donne, Toyota le reprend : cette version retranche à la variante XSE sur laquelle elle est basée plusieurs éléments tels que le toit ouvrant électrique, les sièges arrière rabattables 60-40 et certaines technologies comme le système de surveillance des angles morts et l’affichage tête-haute.

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry TRD 2020, arrière

Le modèle profite aussi d’une suspension et d’amortisseurs améliorés, de renforts pour rigidifier le châssis, de freins plus massifs (les étriers de frein sont rouges) et de barres stabilisatrices avant et arrière.

Esthétiquement, là encore, la finition bicolore me plaît, et les écussons et les lettres C-A-M-R-Y au dos sont noirs pour ajouter un peu plus de chien à la présentation. Tout est de bon goût sauf le diffuseur qui me semblait juste être une mise en scène stupide et inappropriée. Si on l’enlève, on se retrouve avec une jolie berline sportive à l’allure rauque.

À l’intérieur, plusieurs touches vous indiquent que les gens de TRD sont passés par là. Vous obtenez donc du cuir noir avec des coutures rouges, des ceintures de sécurité rouges, des logos TRD sur les dossiers des sièges, etc. Ensuite, au démarrage, vous entendez un grondement qui se distingue clairement de celui de la Camry V6 régulière.

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry TRD 2020, intérieur

Cela dit, l’aspect et le son de la voiture sont peut-être exagérés par rapport à ce qu’elle peut réellement faire. Le moteur est le V6 de 3,5 litres de la Camry XSE qui développe 301 chevaux et la transmission automatique à 8 rapports est la même.

Pour ce que ça vaut, j’ai obtenu un total de 8,6 litres aux 100 km dans la Camry TRD, ce qui est excellent pour un moteur V6.

Conclusion

La Toyota Camry 2020 est une très belle berline qui offre l’espace intérieur, le confort et la sécurité que vous attendez d’une voiture familiale. Et elle se conduit, malgré un certain jeu dans la direction, de manière assez vive. L’option hybride est merveilleuse pour économiser de l’essence et n’oubliez pas que ces économies se poursuivent dans le temps. Je suis favorable à la configuration AWD pour le faible surcoût qu’elle implique et la tranquillité d’esprit qu’elle procure en hiver. Quant à la version TRD, elle plaira à ceux qui aiment attirer l’attention sur la route tout en bénéficiant d’un aspect pratique. Mais l’aileron pourrait vous attirer quelques dérisions.

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry AWD 2020, trois quarts avant

On aime

Une apparence solide et des proportions agréables

Confortable et solide

Un intérieur spacieux

Coffre caverneux

La transmission automatique à huit rapports est discrète et compétente

La traction intégrale revient à la Camry

La version hybride pour son économie de carburant

On aime moins

Le style de la version TRD

La CVT

La puissance modeste du 4 cylindres de 2,5 litres

Petit flou dans la direction

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry TRD 2020, aileron