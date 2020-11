Auto123 y va d'un premier essai de la Mazda3 Turbo 2021.

Combien de berlines compactes à traction intégrale appartenant à des fabricants autres que luxueux sont présentement commercialisées au Canada aujourd’hui ?

La réponse est « deux » ; la Mazda3 et les Subaru Impreza/WRX/STI, qui ne sont en fait que des variations sur un seul thème.

Bien sûr, Mazda n’est pas un constructeur de luxe, mais comme il n’a pas de division de haut de gamme comme Honda avec Acura ou Toyota avec Lexus, il a besoin d’offrir des versions huppées de ses modèles pour espérer voler une vente ou deux aux marques plus prestigieuses.

C’est ainsi que pour 2021, Mazda lance une version turbocompressée à traction intégrale, et à finition haut de gamme, de sa vénérable Mazda3 GT, à la fois sous forme de berline et de variante sport à hayon. Les lettres GT signifient que le niveau d’équipement est complet ; des sièges en cuir, un système audio Bose, un toit ouvrant, un volant chauffant, un système de navigation, ainsi que la dernière évolution du système multimédia de Mazda qui comprend une nouvelle caméra de recul haute définition, Android Auto et la connexion sans fil pour l’application CarPlay d’Apple.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Heyman Mazda3 Turbo 2021, profil

La Mazda3 Turbo se décline en trois versions (six, si l’on compte la variante Sport), toutes équipées de la traction intégrale et d’une boîte automatique à six vitesses : GT (32 900 $/33 900 $ - berline/Sport), GT Premium (photo ; 34 600 $/35 600 $) et édition 100e anniversaire (36 100 $/37 100 $). On demeure toujours sous les 40 000 $, ce qui est excellent.

PAS une Mazdaspeed3

On a déjà vu dans le passé un moteur turbo sous le capot de la Mazda3 avec la Mazdaspeed3, proposée pour la dernière fois en 2013. Cependant, Mazda est catégorique : cette dernière version ne doit pas être considérée comme la renaissance de la Mazdaspeed3.

« La Mazdaspeed était très intense », a déclaré Jay Chen, le directeur du groupe motopropulseur et des performances au département de recherche et de développement chez Mazda. « Nous essayons avec cette voiture de proposer une expérience de conduite qui est plus appréciable chaque jour. Il n’est pas nécessaire de conduire avec le couteau entre les dents pour obtenir un certain plaisir de conduite. Vous aurez cela la plupart du temps ». En fait, c’est Acura et Audi que Mazda vise avec cette voiture, non Volkswagen ou Hyundai. C’est du moins ce qu’affirme l’entreprise.

Photo : D.Heyman Mazda3 Turbo 2021, feux

Cette Mazda3 Turbo est en fait une version plus raffinée du genre, c’est pourquoi vous ne voyez pas d’énormes ajouts aérodynamiques (la version Sport, par contre, a un faciès et un aileron arrière un peu plus agressifs), et vous n’avez pas l’énorme prise de capot que possédait la Mazdaspeed3. En réalité, les principales différences stylistiques entre la Turbo et les autres Mazda3 sont des sorties d’échappement légèrement plus grandes, des roues noires de 18 pouces et des rétroviseurs extérieurs noirs.

Le modèle 100e anniversaire, quant à lui, ajoute un logo spécial sur les ailes et les roues, des rétroviseurs extérieurs de la même couleur que la carrosserie et un intérieur rouge. Si l’extérieur est de bon goût, c’est surtout à bord, avec le rouge, que le modèle se démarque.

Qu’en est-il de la concurrence ?

L’Audi A3 produit moins de puissance, mais coûte plus cher, tandis que la version S3 produit toujours moins de puissance… pour encore plus d’argent. Et puis il y a les Mercedes-AMG CLA 35, Cadillac CT4-V et BMW M235i Gran Coupe. Pour obtenir une compacte équivalente ou offrant plus que les 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple de la Mazda3 Turbo (250 et 320, respectivement, si vous faites le plein avec de l’essence super), vous devez naviguer dans les hauts 40 000 $ ou les bas 50 000 $ ; même la Volkswagen Golf R — la référence en matière de compactes à traction intégrale et moteur turbo - ne quittera pas la salle d’exposition pour beaucoup moins de 50 000 $ lorsque la nouvelle édition se pointera l’année prochaine.

Photo : D.Heyman Mazda3 Turbo 2021, trois quarts arrière

Il faut un certain temps pour se faire à l’idée que cette voiture peut rivaliser avec des produits plus haut de gamme, mais dans les faits, elle est très rapide, très maniable et… très compacte. La puissance est répartie de façon homogène dès le démarrage, le couple maximal étant atteint à peine à 2000 tr/min. La puissance maximale s’atteint à 3000 tr/min supplémentaires. Vous obtenez donc une réponse à bas régime avec le couple, puis la puissance de pointe vient prendre la relève.

La voiture est équipée de palettes au volant pour les changements de vitesse, chaque action entraînant une réponse rapide. Il ne fait aucun doute que cette 3 est monstrueuse en ligne droite et elle se laisse entendre à l’exécution. La sonorité de l’échappement est un savant mélange entre le ronronnement décalé du quatre cylindres de la Subaru WRX et le 4-cylindres de la Golf R de Volkswagen. Pas une Mazdaspeed, dit Mazda ? Je pense plutôt que c’en est une.

En fait, cette nouvelle version turbo offre une conduite bien plus prévisible et confortable que la puissance et ses dimensions compactes ne le laissent supposer, tandis que la maniabilité est vive et précise sans nécessairement être trop incisive.

Tout cela est dû en grande partie à l’ingénieux système G-Vectoring de Mazda. Essentiellement, lorsque ce dernier détecte un mouvement de la direction, la puissance est légèrement coupée, ce qui déplace le poids vers l’avant et donne plus d’adhérence aux roues. Ainsi, la réponse en virage est rapide, mais en même temps, le roulis est contrôlé et l’équilibre est au passage accru.

Photo : D.Heyman Mazda3 Turbo 2021, trois quarts avant

La direction, cependant, aurait besoin d’un peu plus de sensations. J’ai dû deviner l’angle à maintenir dans certains virages et j’ai dû ajuster la direction plus que je ne l’aurais souhaité en pleine action. En effet, il incombe à Mazda de s’assurer qu’il existe une zone morte un peu excentrée, car tout « raffinement » apporté s’en trouve compromis avec une direction trop nerveuse. Je pense qu’ils sont allés un peu trop loin.

Mais il n’y a pas grand-chose d’autre à redire. Bien sûr, l’absence d’une troisième pédale m’irrite, surtout si l’on considère que le raisonnement de Mazda est qu’une boîte manuelle serait un peu extrême — un peu trop Mazdaspeed — pour cette version Turbo. Je suis sûr qu’il y a beaucoup d’acheteurs potentiels qui opteraient pour une boîte manuelle, mais selon Mazda, pas suffisamment pour justifier l’investissement.

Il vaut mieux prendre la Mazda3 Turbo pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une puce extrêmement puissante et agréable à conduire qui nous en donne plus que ce que son prix laisse imaginer. Difficile de ne pas l’aimer.

Photo : D.Heyman La Mazda3 Turbo 2021, en rouge et en gris

Prix de la Mazda3 GT Turbo 2021

Berline

GT : 32 900 $

GT Premium : 34 600 $

GT édition du 100e anniversaire : 36 100 $

Sport

GT : 33 900 $

GT Premium : 35 600 $

GT édition du 100e anniversaire : 37 100 $

On aime

Le grognement de turbo

Une bonne gamme de prix

L’édition du 100e anniversaire : une belle touche



On aime moins

Une direction un peu engourdie

La banquette arrière

Pas d’option pour une boîte manuelle

La concurrence principale

Audi S3

BMW M235i Gran Coupe

Cadillac CT4-V

Honda Civic Type R

Hyundai Veloster N

Mercedes-AMG CLA 35

Subaru WRX

Volkswagen Golf R

Photo : D.Heyman La Mazda3 Turbo 2021, écusson