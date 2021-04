Après vous avoir présenté nos finalistes la semaine dernière, voici la liste des gagnants des prix Auto123 pour l’année 2021. En parcourant celle-ci, gardez en tête que les votes n’ont pas toujours été unanimes et que certaines luttes ont été très serrées. Aussi, certains modèles n’ayant pu être essayés n’ont pas vraiment eu de chance de s’imposer.

Ce qu’on remarque surtout cette année, c’est à quel point certains finalistes avaient tout pour être gagnants, ce qui signifie une fois de plus que l’industrie progresse et nous offre de plus en plus de créations de qualité.

Sans plus tarder, voici les gagnants.

Voiture sous-compacte / compacte de l’année 2021 : Hyundai Elantra

C’est la Hyundai Elantra qui remporte le titre de meilleure voiture compacte et sous-compacte pour l’année-modèle 2021. Face à l’étonnante Nissan Sentra et la toujours appréciée Mazda3, la berline coréenne aura finalement séduit les membres de l’équipe d’Auto123, notamment pour sa qualité d’exécution, mais aussi parce que la berline est disponible en plusieurs livrées distinctes.

Et en plus de la régulière, de l’hybride et de la N-Line, Hyundai planche actuellement sur une authentique Elantra N. Ça promet!

