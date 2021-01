C’est en 1934 qu’apparaît sur la Route 66 une station-service du nom de Sinclair Gay Parita. Son fondateur, Fred Mason, la baptise en l’honneur de sa femme, Gay. Cette dernière va rendre l’âme en 1953 et seulement deux années plus tard, un incendie rase l’endroit. Normalement, les choses auraient dû en rester là, mais c’était sans compter sur un certain Gary Turner.

Au début des années 2000, Gary Turner, alors à la retraite, se porte acquéreur de l’emplacement et décide de le faire revivre. Il rebâtit la station en s’inspirant des photos de l’époque et du style qu’avançait ce genre d’établissements dans les années 30. La place pouvait toujours être reconnue comme le Sinclair Gay Parita, mais aussi comme le Gary’s Gay Parita. Des voitures anciennes ont été disposées ici et là et comme par magie, l’ambiance de l’époque était recréée.