Êtes-vous sur le point de changer de véhicule à l’approche de l’hiver ? Hésitez-vous quant au choix de produit en vous demandant où se trouve la meilleure traction intégrale sur le marché ? Ou encore, où se trouve le véhicule offrant une bonne motricité aux quatre roues en regard de son prix de vente ? Si oui, nous avons quelques suggestions qui pourraient vous aider à affronter l’hiver qui approche à grands pas.

Après tout, nous aussi nous apprêtons à affronter la neige, la gadoue, la glace et toute autre substance indésirable que mère nature osera laisser sur nos routes.

Notez qu’on y va en mélangeant les catégories et les types de véhicules. Notre quête : une bonne traction intégrale, un véhicule décent, et un prix sous la barre des 50 000 $.

Subaru Crosstrek

La traction intégrale à prise constante de Subaru est reconnue comme une des meilleures, sinon la meilleure de l’industrie. Conséquemment, qu’importe le produit de la marque qui figure sur votre liste, vous ne faites pas erreur en optant pour cette dernière pour affronter l’hiver. Ce qui rend le Crosstrek intéressant, c’est son format et sa garde au sol un peu plus élevé, son prix plus alléchant et l’agrément qu’il procure à son conducteur, spécialement dans la neige.

Notre essai routier du Subaru Crosstrek 2019 - Fiche technique du Subaru Crosstrek 2019

