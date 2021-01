Pour cette édition 2021, j’ai décidé de reprendre les mêmes catégories que l’an dernier, ces dernières étant assurément les plus populaires et accessibles au point de vue financier, si on ne tient pas compte des camionnettes.

Il y a un an, j’attribuais la victoire de cette catégorie au Hyundai Venue, un multisegment de poche basé sur la même plateforme que la sous-compacte Accent. Cette année, c’est encore un produit coréen qui remporte la palme, tout simplement parce que cette voiture en donne autant – ou même plus – que son cousin utilitaire de Hyundai.

En fait, la Rio conserve ses atouts de voiture agile et un brin sportive et ne sacrifie rien au niveau de l’utilité. Qui plus est, son prix de base est légèrement inférieur, tandis que côté de la mécanique, on parle des mêmes composantes.

Finalement, pour les inconditionnels de la boîte manuelle, sachez que la Rio peut être commandée en livrée LX ou LX+ avec ce type de transmission. Les autres bénéficient de la même unité à variation continue, à l’instar du comparse de Hyundai.

Outre le Hyundai Venue qui est identique à plusieurs points de vue, je dois mentionner la Chevrolet Spark, la sous-compacte la plus abordable au pays.

